U17 Việt Nam hòa U17 Indonesia 0-0: Thủ thành Ishak cứu thua xuất thần Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, U17 Việt Nam vẫn phải chia điểm với U17 Indonesia sau màn trình diễn thăng hoa của thủ môn Ishak.

U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng giải U17 Đông Nam Á bằng một trận hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối trước U17 Indonesia. Trong một ngày mà các chân sút áo trắng kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và liên tục bắn phá khung thành đối phương, sự xuất sắc của thủ môn Ishak bên phía đội chủ nhà đã trở thành rào cản không thể vượt qua.

U17 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U17 Indonesia. Ảnh: VFF.

Sức ép nghẹt thở và sự xuất sắc của Ishak

Bước vào trận đấu với tâm thế chỉ cần tránh một thất bại đậm là chắc suất đi tiếp, U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Các học trò của HLV Cristiano Roland nhanh chóng làm chủ khu vực giữa sân nhờ khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng. Ngược lại, U17 Indonesia dù buộc phải thắng để tự quyết định số phận nhưng lại chọn lối chơi lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà.

Điểm nhấn trong các đợt tấn công của U17 Việt Nam chính là sự cơ động của Văn Dương ở hành lang cánh. Phút thứ 7, cầu thủ này thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Minh Thủy dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Ishak đã có pha phản xạ không tưởng để cứu thua cho đội chủ nhà. Đến phút 20, Văn Dương một lần nữa trở thành tâm điểm khi ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo anh vì lỗi giả vờ.

Sự bế tắc của hàng công trong hiệp hai

Kịch bản hiệp hai không có nhiều thay đổi khi bóng chủ yếu lăn bên phần sân của U17 Indonesia. Phút 49, Ishak một lần nữa chứng minh tại sao anh là cầu thủ hay nhất trận với pha bay người cản phá cú dứt điểm bóng sống cực căng của Văn Dương. Hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội bóng xứ Vạn đảo đã tạo ra một khối bê tông vững chắc trước khung thành.

Nhằm tìm kiếm sự đột biến, U17 Việt Nam bắt đầu thử vận may với các tình huống dứt điểm từ xa. Những cú sút đầy uy lực của Nguyễn Lực hay Đại Nhân đã khiến khán giả chủ nhà phải thót tim khi bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Về phía U17 Indonesia, nỗ lực vùng lên ở những phút cuối trận của họ tỏ ra quá đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy bởi hệ thống phòng ngự do thủ môn Xuân Hòa chỉ huy.

Hướng tới trận bán kết gặp Australia

Trận hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện khi một bên tấn công nhưng thiếu sắc sảo ở khâu cuối cùng, còn một bên phòng ngự kiên cường. Dù không thể giành trọn 3 điểm, U17 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng A để tiến vào vòng knock-out.

Kết quả này đưa thầy trò HLV Cristiano Roland đối đầu với đương kim vô địch U17 Australia tại vòng bán kết. Đây được dự báo là thử thách cực đại cho hàng công của U17 Việt Nam khi đối phương sở hữu thể hình và nền tảng thể lực vượt trội.

