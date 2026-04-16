U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste 10-0: Cơn mưa hat-trick định đoạt ngôi đầu Cú đúp hat-trick từ Nguyễn Lực và Văn Dương giúp U17 Việt Nam thắng Timor Leste 10-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam đã tạo nên một kịch bản không tưởng tại lượt trận thứ hai bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 khi đè bẹp U17 Timor Leste với tỷ số 10-0. Chiến thắng hủy diệt này không chỉ mang về 3 điểm tuyệt đối mà còn giúp các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland phô diễn sức mạnh tấn công đa dạng, sẵn sàng cho trận quyết đấu ngôi đầu với chủ nhà Indonesia.

U17 Việt Nam toàn thắng sau 2 trận vòng bảng tại giải vô địch U17 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Nguyễn Lực và sự thống trị trong hiệp một

Dưới cái nắng gắt tại Indonesia, U17 Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 6 phút để Nguyễn Lực mở tỷ số bằng một siêu phẩm đá phạt từ góc hẹp, bóng cuộn thẳng vào lưới khiến thủ môn Jyveus Lay hoàn toàn bất ngờ. Bàn thắng sớm giúp đội tuyển áo trắng chơi thanh thoát và liên tục dồn ép hàng thủ đối phương.

Sự lúng túng của U17 Timor Leste nhanh chóng bị khai thác. Phút 20 và 24, lần lượt Đại Nhân và Ngọc Sơn điền tên lên bảng điện tử sau những tình huống dứt điểm cận thành thoải mái. Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Lực một lần nữa chứng minh đẳng cấp sút phạt với cú đá hóc hiểm ở phút 32, ấn định lợi thế dẫn trước 4 bàn.

Sân khấu rực sáng của Văn Dương

Bước sang hiệp hai, dù huấn luyện viên Cristiano Roland chủ động điều chỉnh nhân sự và nhịp độ để bảo toàn thể lực, U17 Việt Nam vẫn dễ dàng ghi thêm 6 bàn thắng. Sự xuất hiện của các nhân tố dự bị không làm giảm đi sức mạnh tấn công, khi Trí Dũng (phút 61) và Duy Khang (phút 70) liên tiếp lập công.

Đáng chú ý nhất là màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo Văn Dương. Trong vòng chưa đầy 15 phút, cầu thủ này đã hoàn tất cú hat-trick vô cùng ấn tượng. Đỉnh cao là tình huống cứa lòng điệu nghệ ở phút 81, vẽ nên một đường cong hoàn hảo trước khi găm bóng vào lưới. Đến phút 85, Nguyễn Lực cũng kịp hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình bằng pha dứt điểm một chạm tinh tế, khép lại trận đấu với tỷ số 10-0.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số U17 Việt Nam U17 Timor Leste Tỷ số 10 0 Bàn thắng nổi bật Nguyễn Lực (3), Văn Dương (3) - Trạng thái Toàn thắng 2 trận Thua 2 trận

Với hiệu số bàn thắng bại cực lớn, U17 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Indonesia sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của thầy trò ông Cristiano Roland trong việc khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch.

Danh sách cầu thủ ghi bàn: