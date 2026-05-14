U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup sau màn lội ngược dòng kịch tính Bóng đá Việt Nam chứng kiến cột mốc lịch sử khi đội tuyển U17 chính thức đoạt vé dự FIFA World Cup. Tuy nhiên, CLB Nam Định phải dừng bước tại đấu trường khu vực.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã thiết lập cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE. Kết quả này không chỉ đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào tứ kết giải U17 châu Á mà còn chính thức xác nhận tấm vé tham dự FIFA World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử.

Niềm vui, niềm tự hào của U17 Việt Nam.

Hành trình lịch sử của U17 Việt Nam

Trận đấu với U17 UAE chứng kiến bản lĩnh kiên cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi sát nút. Với kết quả này, U17 Việt Nam sẽ tiến vào vòng bán kết đối đầu với đối thủ Úc vào ngày 17/5 tới.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Cristiano Roland không giấu được sự xúc động: "Đây là thành quả của cả một quá trình làm việc bền bỉ. Đối với các cầu thủ trẻ, mọi trận đấu đều là bài học và các em đang không ngừng tiến bộ". Chiến lược gia người Brazil cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến những người hâm mộ đã thức đêm theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ quê nhà.

Nam Định dừng bước tại ASEAN Club Championship

Trái ngược với niềm vui của đội trẻ, CLB Nam Định đã chính thức chia tay Cúp Đông Nam Á (ASEAN Club Championship 2025/2026). Thất bại 0-2 ngay trên sân Thiên Trường trước Selangor FC khiến đại diện Việt Nam thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận bán kết.

Xuân Son bất lực trước Selangor FC.

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau trận thua: "Tôi cảm thấy rất buồn khi chúng tôi đã làm mọi người thất vọng. Thất vọng với người hâm mộ, ban lãnh đạo và tất cả những người luôn sát cánh cùng đội bóng. Chúng tôi phải cải thiện và nỗ lực nhiều hơn nữa".

Biến động nhân sự và án phạt từ AFC

Bên cạnh các diễn biến trên sân cỏ, bóng đá Việt Nam cũng đón nhận thông tin quan trọng về công tác nhân sự. Bộ đôi Khoa Ngo và Patrik Lê Giang đã chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam. Cả hai hiện là trụ cột của CLB Công an TP.HCM tại V.League 2025/26. Việc hoàn tất thủ tục pháp lý giúp họ đủ điều kiện thi đấu như nội binh và mở ra cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành quyết định phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) số tiền 11.250 USD. Nguyên nhân được xác định do tình trạng đốt pháo sáng và thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vừa qua.