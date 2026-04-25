U17 Việt Nam lập kỷ lục 4 lần vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia Thầy trò HLV Cristiano Roland thiết lập cột mốc lịch sử tại giải U17 Đông Nam Á 2026 với sức mạnh áp đảo, ghi 19 bàn và giữ sạch lưới 4 trận trên hành trình đăng quang.

Bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết diễn ra tối 24/4, U17 Việt Nam đã chính thức lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế số một của bóng đá trẻ Việt Nam mà còn thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại sân chơi khu vực.

Báo giới Đông Nam Á đồng loạt ngả mũ trước kỷ lục vô địch của U17 Việt Nam.

Sức mạnh áp đảo của thầy trò HLV Cristiano Roland

Chiến thắng trong trận chung kết trước U17 Malaysia được đánh giá là một kết quả đã được dự báo từ trước. Trước đó tại vòng bảng, đoàn quân của HLV Cristiano Roland từng vượt qua chính đối thủ này với tỷ số đậm 4-0. Trong trận tái đấu quyết định ngôi vương, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận một chiều, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ.

Đáng chú ý, đây là một giải đấu gần như hoàn hảo về mặt thông số kỹ thuật đối với đội bóng áo đỏ. Theo thống kê từ chuyên trang Seasia Goal, U17 Việt Nam đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng, giữ sạch lưới 4 trận và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong suốt hành trình lên ngôi vô địch. Phong độ hủy diệt này được xem là bước chuẩn bị không thể tốt hơn để toàn đội hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á vào tháng 5 tới đây.

Truyền thông khu vực nể phục vị vua mới của Đông Nam Á

Chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của U17 Việt Nam, báo giới Đông Nam Á đã đồng loạt dành những lời khen ngợi nồng nhiệt. Trang tin Superball của Indonesia nhận định rằng thế trận một chiều trong trận chung kết đã phản ánh rõ nét sự chênh lệch đẳng cấp giữa Việt Nam và phần còn lại của giải đấu.

Trong khi đó, trang Buriram Prankster V2 của Thái Lan đã không ngần ngại gọi U17 Việt Nam là "Nhà vua Đông Nam Á". Các chuyên gia bóng đá Thái Lan thừa nhận chất lượng đào tạo trẻ của Việt Nam hiện nay đang có sự đồng đều vượt trội, giúp đội bóng duy trì được sức mạnh ổn định qua các lứa cầu thủ.

Kỷ lục lịch sử và chuỗi 20 trận bất bại

Với chiếc cúp vô địch năm 2026, U17 Việt Nam chính thức trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần đăng quang. Bên cạnh đó, chuyên trang ASEAN Football cũng làm nổi bật một cột mốc ấn tượng khác: đội đã kéo dài chuỗi trận bất bại kể từ năm 2025 lên con số 20.

Nếu phân tích sâu hơn vào các số liệu thống kê, trong 16 trận đấu gần nhất, U17 Việt Nam đã giành tới 12 chiến thắng, chọc thủng lưới đối phương 59 lần và chỉ phải nhận 4 bàn thua. Những con số này minh chứng cho triết lý bóng đá hiện đại và hiệu quả mà HLV Cristiano Roland đang áp dụng, hứa hẹn sẽ giúp bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục tiến xa trên bản đồ bóng đá châu lục.