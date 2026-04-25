U17 Việt Nam lập kỷ lục 4 lần vô địch Đông Nam Á và sự công nhận từ AFC Đánh bại Malaysia 3-0 trong trận chung kết, thầy trò HLV Cristiano Roland chính thức trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu và nhận mưa lời khen từ AFC.

U17 Việt Nam vừa chính thức đi vào lịch sử giải vô địch U17 Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết diễn ra vào tối ngày 24/4. Với danh hiệu này, đội tuyển Việt Nam đã có lần thứ tư đăng quang tại sân chơi khu vực, chính thức vượt qua mọi đối thủ để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu.

U17 Việt Nam cho thấy sự vượt trội của mình trước các đối thủ.

Lời khen tặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC)

Ngay sau thành công vang dội của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho nhà tân vô địch. Trang Facebook chính thức của AFC Asian Cup đã gửi thông điệp chúc mừng: "U17 Việt Nam - Nhà vô địch Đông Nam Á! Một hành trình xứng đáng cho những chiến binh trẻ".

Sự ghi nhận từ cơ quan quản lý bóng đá cấp châu lục là minh chứng cho sức mạnh áp đảo mà "Những chiến binh sao vàng" đã thể hiện xuyên suốt hành trình giải đấu năm nay. Đây không chỉ là một danh hiệu khu vực mà còn là lời khẳng định về chất lượng đào tạo trẻ đang ngày càng phát triển của bóng đá Việt Nam.

Hành trình lên ngôi với thông số ấn tượng

Để bước lên bục cao nhất, U17 Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy thuyết phục với lối chơi hiện đại và hiệu quả. Tại vòng bảng, đội quân của ông Roland lần lượt vượt qua U17 Malaysia với tỷ số 4-0, thắng đậm U17 Timor Leste 10-0 và chia điểm với U17 Indonesia trong trận hòa không bàn thắng.

Bước vào vòng loại trực tiếp, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ được thể hiện rõ nét nhất. Tại bán kết, U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ nặng ký U17 Australia với tỷ số 2-1. Trong trận tái đấu với Malaysia ở chung kết, đội bóng tiếp tục khẳng định sự vượt trội bằng ba bàn thắng không gỡ để hoàn tất giấc mơ vô địch.

Hướng tới mục tiêu lịch sử: Tấm vé dự World Cup U17

Chiến tích tại giải Đông Nam Á được xem là bước đệm tinh thần vô cùng quan trọng cho U17 Việt Nam trước khi bước vào giải U17 châu Á diễn ra vào tháng 5 tới. Tại đấu trường cấp châu lục, thầy trò HLV Roland nằm chung bảng với những đối thủ rất mạnh là U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

Mục tiêu trọng tâm của toàn đội là cạnh tranh vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng để giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup U17. Với chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp (bao gồm 10 chiến thắng và 6 trận hòa) dưới thời HLV Cristiano Roland, niềm tin của người hâm mộ đang đặt vào những gương mặt nổi bật như Văn Dương hay Nguyễn Lực.

Sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật cùng nền tảng thể lực ổn định đang giúp thế hệ cầu thủ trẻ này sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn, hướng tới việc đưa bóng đá Việt Nam vươn ra biển lớn thế giới một cách vững chắc.