U17 Việt Nam lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á và sức nóng V-League U17 Việt Nam đi vào lịch sử với lần thứ 4 lên ngôi vương khu vực sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia. Tại V-League, Hà Nội FC áp sát top 3 cùng phát ngôn gây tranh cãi của Văn Quyết.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một ngày thi đấu đầy cảm xúc với cột mốc lịch sử của lứa trẻ và những diễn biến kịch tính tại đấu trường quốc nội. Trong khi U17 Việt Nam khẳng định vị thế độc tôn tại khu vực, Hà Nội FC cũng cho thấy bản lĩnh của một "ông lớn" trong cuộc đua vào top 3 V-League.

U17 Việt Nam và kỷ lục vô địch lần thứ tư

Tối 24/4/2026, U17 Việt Nam đã chính thức trở thành tân vương giải U17 Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết tại Indonesia. Các bàn thắng của Đào Quý Vương và cú đúp của Nguyễn Văn Dương không chỉ mang về ngôi vương mà còn giúp Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách đội tuyển đầu tiên 4 lần đăng quang giải đấu này.

U17 Việt Nam chiến thắng thuyết phục tại giải U17 Đông Nam Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội tuyển đã kết thúc hành trình với thành tích bất bại tuyệt đối, ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất. Chiến lược gia người Brazil đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của các cầu thủ trẻ với triết lý luân chuyển bóng nhịp nhàng và chuyển trạng thái tốc độ cao.

Tham vọng tiến ra thế giới

Sau chức vô địch, HLV Roland bày tỏ niềm tự hào về bản sắc mà lứa cầu thủ này đã xây dựng. Mục tiêu trọng tâm tiếp theo của đội là vòng chung kết U17 châu Á tại Arab Saudi vào tháng 5 tới, nơi thầy trò ông Roland đặt quyết tâm giành vé tham dự U17 World Cup 2026.

V-League: Hà Nội FC áp sát top 3 và màn khẩu chiến của Văn Quyết

Tại vòng 20 V-League 2025-2026, Hà Nội FC đã có màn trình diễn bùng nổ ngay trên sân khách để giành thắng lợi 3-2 trước Ninh Bình. Các pha lập công của Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Tiệp và Nguyễn Văn Quyết giúp đội bóng thủ đô thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 1 điểm.

Trận đấu diễn ra căng thẳng đến những phút cuối khi Ninh Bình có hai bàn gỡ của Geovane và Nguyễn Quốc Việt. Đáng chú ý, hậu vệ Patrick Marcelino bên phía chủ nhà đã phải rời sân bằng xe cấp cứu sau một chấn thương vùng đầu nghiêm trọng.

Văn Quyết: Phất bóng dài không phải là bóng đá

Thủ quân Nguyễn Văn Quyết đã trở thành tâm điểm của sự chú ý với phát biểu thẳng thắn sau trận đấu. Anh khẳng định chiến thắng của Hà Nội FC đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khát khao của toàn đội, đồng thời chỉ trích gay gắt lối chơi của đối phương.

Văn Quyết mỉa mai lối chơi của Ninh Bình.

"Ninh Bình có 3 Hoàng Đức thì cũng vậy thôi. Hậu vệ cứ có bóng là phất dài lên trên thì không phải bóng đá", Văn Quyết chia sẻ đầy mỉa mai. Tiền đạo kỳ cựu này cũng ca ngợi tinh thần của các đồng đội trẻ đã giúp câu lạc bộ duy trì hy vọng kết thúc mùa giải trong top 3 lần thứ 16 liên tiếp.

Trong khi đó, HLV Harry Kewell bày tỏ sự hài lòng với khả năng kiểm soát thế trận của các học trò. Cựu danh thủ người Úc đặc biệt khen ngợi trung vệ trẻ Nguyễn Anh Tiệp, người đã có bàn thắng ngay trong trận đấu chuyên nghiệp thứ ba, coi đây là tín hiệu tích cực cho sự chuyển giao thế hệ tại Hà Nội FC.