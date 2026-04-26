U17 Việt Nam lên ngôi vô địch khiến Indonesia và Thái Lan 'nóng máy' cho VCK châu Á Sau chức vô địch thuyết phục của U17 Việt Nam, các đối thủ khu vực như Indonesia và Thái Lan lập tức kích hoạt kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho VCK U17 châu Á 2026.

Chiến tích lên ngôi vương tại giải U17 Đông Nam Á 2026 của U17 Việt Nam vào tối 24/4 đã tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các kình địch trong khu vực phải lập tức thay đổi lộ trình chuẩn bị. Với mục tiêu tranh vé dự World Cup U17, cả Indonesia và Thái Lan đang ráo riết dồn lực cho vòng chung kết (VCK) U17 châu Á, dự kiến khởi tranh từ ngày 5/5 tới tại Ả Rập Xê Út.

U17 Indonesia: Chuyến tập huấn sớm và dàn sao nhập tịch từ châu Âu

Đáng chú ý nhất là động thái từ U17 Indonesia, đội bóng vừa phải dừng bước sớm tại vòng bảng giải Đông Nam Á sau thất bại trước chính U17 Việt Nam. Ngay trong ngày 25/4, thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto đã lên đường sang Ả Rập Xê Út để làm quen với điều kiện khí hậu khắc nghiệt và hạ tầng sân bãi tại đây.

Trong nỗ lực gia tăng sức mạnh đội hình, Indonesia đã triệu tập 3 tài năng nhập tịch đang thi đấu tại các học viện bóng đá danh tiếng ở nước ngoài:

Matthew Baker: Đang khoác áo CLB Melbourne City.

Noha Pohan Simangunsong: Thuộc biên chế NAC Breda.

Mike Rajasa: Đang tu nghiệp tại FC Utrecht.

Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng xứ vạn đảo đang vấp phải rào cản lớn khi tiền đạo chủ lực Mierza Firjatullah chắc chắn vắng mặt. HLV Kurniawan chia sẻ dựa trên kết quả chụp MRI: "Việc ép cậu ấy ra sân sẽ rất nguy hiểm vì chấn thương gân kheo cần ít nhất 4 đến 6 tuần để hồi phục". Tại VCK châu Á, Indonesia nằm ở bảng B – một bảng đấu được đánh giá là "tử thần" với sự góp mặt của Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar.

Thái Lan 'giấu bài' và sự tự tin của U17 Việt Nam

Trong khi đó, U17 Thái Lan cũng đang rà soát lực lượng một cách cẩn trọng sau khi không tung ra những quân bài mạnh nhất tại giải khu vực vừa qua. Đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng vừa hoàn thành trận giao hữu với tỷ số hòa 1-1 trước U17 UAE và đang chuẩn bị cho trận đấu tập kín cuối cùng trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức. "Voi chiến" sẽ phải đối đầu với chủ nhà Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Myanmar tại bảng A.

Về phía U17 Việt Nam, sau hành trình đăng quang với thành tích bất bại đầy ấn tượng, đoàn quân áo đỏ đang tràn đầy tự tin hướng tới đấu trường châu lục. Đội nằm ở bảng C và sẽ lần lượt đối đầu với những đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Yemen và UAE. Giải đấu năm nay cũng có thể chứng kiến sự xáo trộn tại bảng D nếu U17 CHDCND Triều Tiên quyết định rút lui.

Có thể thấy, sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam đang tạo ra một áp lực tích cực, buộc các nền bóng đá hàng đầu khu vực phải nâng cao tiêu chuẩn chuẩn bị, hứa hẹn một kỳ VCK châu Á đầy kịch tính và cạnh tranh.