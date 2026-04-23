U17 Việt Nam lội ngược dòng hạ Australia 2-1 để vào chung kết Đông Nam Á Thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Australia nhờ bản lĩnh và sự kiên nhẫn trong lối chơi.

U17 Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước U17 Australia vào tối 22/4. Dù sớm bị dẫn bàn, các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã thể hiện tinh thần thép để lật ngược thế cờ với tỷ số chung cuộc 2-1.

Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh

Trận bán kết diễn ra với kịch bản đầy thử thách cho U17 Việt Nam khi đối thủ Australia sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, thay vì lúng túng, các cầu thủ trẻ đã duy trì được cấu trúc đội hình và sự tự tin cần thiết. Việc giữ vững tâm lý trước sức ép từ một đối thủ mạnh về thể chất như Australia được xem là điểm sáng lớn nhất trong sự phát triển của lứa cầu thủ này.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật đã giúp đội bóng đứng vững. Ông khẳng định toàn đội đã nhập cuộc với sự tự tin cao độ, giúp các cầu thủ không bị dao động dù phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn từ sớm.

Chìa khóa mang tên kiên nhẫn và chiến thuật

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, chiến lược gia người Brazil chỉ ra rằng sự kiên trì trong cách triển khai bóng chính là yếu tố then chốt. Thay vì vội vã dâng cao và bộc lộ khoảng trống, U17 Việt Nam đã bình tĩnh kiểm soát nhịp độ, chờ đợi thời cơ để tung ra những đòn đánh quyết định.

“Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Australia”, HLV Roland cho biết. Cách tiếp cận này không chỉ cho thấy sự trưởng thành về tư duy chơi bóng mà còn minh chứng cho khả năng đọc trận đấu nhạy bén của Ban huấn luyện.

Hướng tới ngôi vô địch cùng đối thủ Malaysia

Dù đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, HLV Roland ngay lập tức nhắc nhở các học trò về mục tiêu tối thượng. Phía trước U17 Việt Nam là trận chung kết đối đầu với U17 Malaysia, một đối thủ cũng đang có phong độ rất cao tại giải năm nay.

Việc nhanh chóng hồi phục thể lực và duy trì sự tập trung tối đa là ưu tiên hàng đầu của đội tuyển trong những ngày tới. Với nền tảng tinh thần đang lên cao cùng lối chơi có bản sắc, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá trẻ khu vực. Trận thắng Australia không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về tiềm năng của thế hệ cầu thủ trẻ mới dưới triều đại của HLV Cristiano Roland.