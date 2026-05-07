U17 Việt Nam mở toang cánh cửa dự World Cup sau chiến thắng trước Yemen Bàn thắng quý giá của Đậu Quang Hưng giúp U17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện chỉ cách tấm vé lịch sử tham dự U17 World Cup đúng một trận thắng.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có khởi đầu đầy hứa hẹn tại vòng chung kết U17 châu Á với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 Yemen. Kết quả này, kết hợp với việc hai đối thủ cùng bảng là U17 Hàn Quốc và U17 UAE cầm chân nhau 1-1, đã đưa các chiến binh sao vàng lên vị trí dẫn đầu bảng C.

Cánh cửa lịch sử mở rộng

Theo điều lệ giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết, đồng thời chính thức sở hữu tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Với 3 điểm hiện có, bài toán giành vé của thầy trò HLV Cristiano Roland trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: chỉ cần giành thêm một chiến thắng trong hai lượt trận còn lại, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả các cặp đấu khác.

U17 Việt Nam cách vé dự U17 World Cup đúng 1 trận thắng. Ảnh: VFF.

Người hùng của trận đấu chính là cầu thủ dự bị Đậu Quang Hưng. Sự thay đổi người chiến thuật của HLV Roland đã mang lại hiệu quả tối đa khi cầu thủ này tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Đây không chỉ là thắng lợi về mặt điểm số mà còn là cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội trước những thử thách khắc nghiệt phía trước.

Bài học từ quá khứ và thử thách cực đại

Dù đang nắm quyền tự quyết, U17 Việt Nam vẫn cần duy trì sự thận trọng tối đa. Lịch sử tại giải U17 châu Á năm ngoái vẫn là lời nhắc nhở đắt giá đối với các cầu thủ trẻ. Khi đó, Việt Nam từng dẫn trước UAE cho đến tận phút 87 nhưng cuối cùng lại để đối thủ gỡ hòa và phải rời giải sớm trong cay đắng. HLV Cristiano Roland đã liên tục nhấn mạnh về sự tập trung và khả năng phân phối thể lực để tránh lặp lại sai lầm cũ.

Thử thách tiếp theo của U17 Việt Nam sẽ là đối thủ rất mạnh U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5, sau đó là trận đấu với U17 UAE vào ngày 14/5. Đây đều là những đội bóng sở hữu thể hình và kinh nghiệm vượt trội. Tuy nhiên, với vị thế đầu bảng hiện tại, các học trò của ông Roland đang sở hữu lợi thế tâm lý và sự tự tin cần thiết để viết nên trang sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.