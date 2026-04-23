U17 Việt Nam ngược dòng hạ Australia: Báo chí khu vực ngả mũ trước bản lĩnh thép Thắng ngược Australia 2-1, U17 Việt Nam tiến vào chung kết U17 Đông Nam Á đầy quả cảm. Màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland khiến truyền thông khu vực sững sờ.

Thất bại sớm trước bàn mở tỷ số của đối thủ không thể đánh gục ý chí của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ngược lại, nó trở thành chất xúc tác cho một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, đưa U17 Việt Nam tiến thẳng vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á.

Bản lĩnh thép của đoàn quân HLV Cristiano Roland

Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia đã diễn ra với kịch bản nghẹt thở. Dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và thể lực, các học trò của HLV Cristiano Roland lại cho thấy sự vượt trội về tinh thần chiến đấu. Sau khi để đối phương dẫn trước, U17 Việt Nam đã kiên trì tổ chức vây ráp và tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Bước ngoặt đến từ tình huống đá bồi quyết đoán của Mạnh Cường sau pha hỏng ăn trên chấm phạt đền của Đại Nhân. Bàn gỡ hòa không chỉ giải tỏa tâm lý mà còn giúp "Những chiến binh Sao vàng" chơi thanh thoát hơn. Đỉnh điểm của sự bùng nổ là siêu phẩm sút phạt của Nguyễn Lực trong hiệp hai, ấn định chiến thắng 2-1 và khiến U17 Australia rơi vào trạng thái bối rối, dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Savic.

Truyền thông khu vực sững sờ trước sức mạnh Việt Nam

Chiến thắng của U17 Việt Nam đã tạo nên một làn sóng khen ngợi từ báo chí Đông Nam Á. Tờ CNN Indonesia nhận định: "U17 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh ngoan cường, không chịu khuất phục dù bị dẫn trước từ sớm". Trong khi đó, truyền thông Thái Lan qua trang Krian Buriram gọi đây là một "bất ngờ lớn", thừa nhận đội bóng của HLV Roland đã có một trận đấu xuất thần trước đối thủ mạnh.

Đáng chú ý, trang Seasia Goal còn dành sự quan tâm đặc biệt đến cầu thủ mang cái tên độc đáo Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, cho rằng tên gọi này phản ánh tinh thần dân tộc mạnh mẽ của đội bóng. Sự kỷ luật trong lối chơi và khả năng tận dụng thời cơ đã giúp Việt Nam khuất phục một Australia vốn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Cuộc tái đấu đầy duyên nợ tại chung kết

Đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trên con đường chinh phục ngôi vương là U17 Malaysia. Đây được dự báo là một trận đấu không hề dễ dàng dù Việt Nam từng thắng đối thủ này 4-0 ở vòng bảng. Tờ Makan Bola của Malaysia nhấn mạnh rằng đội bóng của họ đã "lột xác" hoàn toàn với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp sau thất bại đó và đang khao khát đòi lại món nợ cũ.

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia.

Với phong độ thăng hoa và điểm tựa từ sự ủng hộ của người hâm mộ, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bước lên bục cao nhất của bóng đá trẻ khu vực. Trận chung kết sắp tới không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra về sự tập trung và bản lĩnh của lứa cầu thủ đầy triển vọng này.