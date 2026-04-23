U17 Việt Nam ngược dòng hạ Australia vào chung kết U17 Đông Nam Á: Bản lĩnh thầy trò Roland Chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Australia đưa U17 Việt Nam vào trận chung kết, đồng thời nhận được sự nể phục lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan.

U17 Việt Nam đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 khi lội ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 trong trận bán kết kịch tính tối ngày 22/4. Chiến thắng này không chỉ đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào trận chung kết mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của bóng đá trẻ Việt Nam trên bình diện khu vực.

Bản lĩnh vượt khó trước "người khổng lồ" Australia

Bước vào trận bán kết với tâm thế cửa dưới do kém hơn đối thủ về thể hình và thể lực, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã phải đối mặt với áp lực cực lớn ngay từ những phút đầu. Australia tận dụng triệt để lợi thế sải chân và sức càn lướt để tạo ra các tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, đấu pháp hợp lý mà HLV Cristiano Roland xây dựng đã giúp đội bóng đứng vững trước các đợt pressing tầm cao.

Sự kiên trì và tính kỷ luật trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật là chìa khóa giúp U17 Việt Nam lật ngược thế cờ. Dù bị dẫn bàn trước, tinh thần thép của các cầu thủ trẻ đã được phát huy đúng lúc, giúp đội bóng có được hai bàn thắng quan trọng để ấn định thắng lợi 2-1. Đây được xem là chiến thắng của tư duy chiến thuật và sự bền bỉ trước sức mạnh cơ bắp thuần túy của đội bóng đến từ châu Đại Dương.

Hạ gục Australia, U17 Việt Nam nhận lời tán dương từ NHM Thái Lan

Sự nể phục từ "đại kình địch" Thái Lan

Chứng kiến màn trình diễn quả cảm của U17 Việt Nam, cộng đồng bóng đá Thái Lan đã không khỏi trầm trồ. Trong bối cảnh đội nhà U17 Thái Lan phải dừng bước sớm ngay từ vòng bảng sau những kết quả không như ý, bao gồm cả thất bại trước Lào, giới mộ điệu xứ Chùa Vàng đã thẳng thắn nhìn nhận thực tế về sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại Thái Lan như Buriram Prankster hay Krian Buriram, nhiều cổ động viên thừa nhận công tác đào tạo trẻ của Việt Nam hiện đang duy trì sự ổn định vượt bậc. Việc Việt Nam liên tục gặt hái thành công ở các cấp độ lứa tuổi, từ U17 đến U23, khiến dư luận Thái Lan tin rằng đối thủ duyên nợ đang thực sự làm tốt hơn trong việc xây dựng nền móng cho tương lai.

Đáng chú ý, một số ý kiến phân tích từ người hâm mộ Thái Lan cho rằng sự tiến bộ của U17 Việt Nam không đến từ may mắn mà là kết quả của một lộ trình đào tạo dài hạn. Sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc chính là điều giúp thầy trò HLV Roland nhận được sự tôn trọng lớn từ chính các đối thủ trong khu vực.

Hướng tới ngôi vương Đông Nam Á

Thắng lợi trước Australia không chỉ mang lại tấm vé đi tiếp mà còn là cú hích tâm lý cực lớn cho toàn đội. Những lời khen ngợi từ khu vực sẽ là nguồn động lực để các cầu thủ trẻ thêm tự tin trước ngưỡng cửa lịch sử. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ tiến thẳng tới trận tranh ngôi vương với U17 Malaysia, dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4 tới.

Nhìn chung, với phong độ ổn định và lối chơi ngày càng hoàn thiện, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bước lên đỉnh vinh quang cao nhất tại giải đấu năm nay, tiếp nối chuỗi thành công rực rỡ của bóng đá trẻ nước nhà trong thời gian qua.