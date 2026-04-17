U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh tại giải Đông Nam Á: 14 bàn thắng và ngôi đầu bảng A Với lối chơi hiện đại dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam toàn thắng hai trận mở màn, ghi 14 bàn để vươn lên dẫn đầu bảng A trước khi quyết đấu Indonesia.

U17 Việt Nam đang thực hiện hành trình chinh phục Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 một cách đầy thuyết phục. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng A, đoàn quân của HLV Cristiano Roland không chỉ giành trọn 6 điểm tuyệt đối mà còn ghi tới 14 bàn thắng và giữ sạch lưới. Lối chơi hiện đại, kiểm soát bóng chủ động và khả năng áp đặt thế trận đang biến đội bóng áo đỏ thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải đấu năm nay.

U17 Việt Nam khiến NHM nước nhà phấn khích.

Cơn mưa bàn thắng vào lưới U17 Timor Leste

Trong lượt trận thứ hai diễn ra vào chiều ngày 16.04, U17 Việt Nam đã tạo ra một kịch bản áp đảo hoàn toàn trước U17 Timor Leste. Sự chênh lệch về đẳng cấp được cụ thể hóa bằng chiến thắng đậm đà 10-0. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn ở khu trung tuyến và khả năng khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương đã giúp các chân sút trẻ liên tục nổ súng.

Nguyễn Lực trở thành tâm điểm của trận đấu với một cú hat-trick ấn tượng. Bên cạnh đó, Văn Dương cũng đóng góp một cú đúp, trong khi các bàn thắng còn lại được chia đều cho Đại Nhân, Ngọc Sơn, Trí Dũng, Duy Khang và một bàn phản lưới nhà. Sự đa dạng trong các phương án tấn công, từ đánh trung lộ đến leo biên, cho thấy một tập thể có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật.

Nền tảng từ chiến thắng ngày ra quân

Trước đó, vào chiều ngày 13.04, U17 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua đối thủ đầy duyên nợ U17 Malaysia với tỷ số 4-0. Cú đúp của Sỹ Bách cùng các pha lập công của Quý Vương và Mạnh Cường không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp toàn đội giải tỏa áp lực tâm lý. Cách tiếp cận trận đấu chủ động và khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh đã trở thành vũ khí lợi hại của đội bóng dưới thời ông Roland.

HLV Cristiano Roland giúp U17 Việt Nam có lối chơi khá hiện đại.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Cristiano Roland

Nhìn vào cách vận hành của U17 Việt Nam, có thể thấy rõ sự thay đổi về tư duy chơi bóng. Đội hình duy trì được cự ly hợp lý, pressing tầm cao hiệu quả và đặc biệt là nền tảng thể lực dẻo dai. Những thống kê ấn tượng với 14 bàn thắng và 0 bàn thua giúp Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu bảng A, xếp trên cả chủ nhà Indonesia dù có cùng điểm số nhưng hơn về hiệu số phụ.

Trận quyết đấu cho ngôi đầu bảng

Thử thách lớn nhất của U17 Việt Nam tại vòng bảng sẽ là cuộc đối đầu với chủ nhà U17 Indonesia vào ngày 19.04. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, với phong độ hiện có, mục tiêu của đội chắc chắn là một chiến thắng để tạo đà tâm lý hưng phấn trước khi bước vào vòng bán kết.

Màn trình diễn rực rỡ của các cầu thủ trẻ không chỉ mang lại niềm tin về một danh hiệu khu vực, mà còn mở ra những kỳ vọng lớn lao về một thế hệ kế cận chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.