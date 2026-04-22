U17 Việt Nam quyết đấu Australia và bài toán nhân sự của HLV Kim Sang Sik U17 Việt Nam đối đầu đương kim vô địch Australia tại bán kết Đông Nam Á, trong khi HLV Kim Sang Sik lo ngại mất trụ cột ở ASEAN Cup do lịch thi đấu chồng chéo.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/4 chứng kiến những chuyển động quan trọng từ các cấp độ đội tuyển trẻ đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển quốc gia. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và Australia, cùng những tính toán chiến thuật của HLV Kim Sang Sik trước áp lực từ lịch thi đấu quốc tế.

U17 Việt Nam và thử thách mang tên Australia

Tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ mạnh nhất giải là U17 Australia. Đội bóng xứ Chuột túi hiện giữ vị thế đương kim vô địch với đội hình sở hữu thể hình và thể lực vượt trội. Nguy hiểm nhất bên phía đối thủ là tiền đạo Georgio Hassarati, người đã ghi 6 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng.

U17 Việt Nam từng hòa U17 Australia ở VCK U17 Châu Á 2025.

Dù bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp châu lục, HLV Cristiano Roland vẫn đặt niềm tin vào sự tiến bộ của các học trò. Đội hình hiện tại có sự góp mặt của các trụ cột như Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương – những người từng cầm hòa Australia 1-1 tại giải châu Á năm trước. HLV Roland khẳng định toàn đội đã sẵn sàng để đạt kết quả tốt nhất.

Áp lực lịch thi đấu đè nặng lên HLV Kim Sang Sik

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa xác nhận đội vô địch V-League 2025/26 sẽ có suất tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite mùa 2026/27. Đây là tin vui cho bóng đá cấp câu lạc bộ nhưng lại tạo ra bài toán khó cho đội tuyển quốc gia.

Lịch thi đấu vòng sơ loại cúp châu Á dự kiến trùng với giai đoạn vòng bảng ASEAN Cup 2026. Điều này khiến các trụ cột thuộc biên chế Công an Hà Nội hay Hà Nội FC như Quang Hải, Văn Hậu và Nguyễn Filip có nguy cơ phải ưu tiên nghĩa vụ tại câu lạc bộ. HLV Kim Sang Sik buộc phải tính toán phương án nhân sự linh hoạt, có thể là xoay tua cầu thủ giữa hai đấu trường để đảm bảo lực lượng cho các vòng đấu quan trọng.

Biến động vị thế bóng đá khu vực

Vị thế của các đội bóng Đông Nam Á đang có sự phân hóa rõ rệt. Theo chuyên gia Zakaria Rahim, đội tuyển Malaysia hiện chỉ được xếp thứ 5 trong khu vực, đứng sau Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Thất bại 1-3 trước Việt Nam tại Nam Định là minh chứng cho sự sa sút của "Harimau Malaya" khi quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn với những nhân tố nhập tịch chất lượng.

Ngược lại, bóng đá Việt Nam đang dần ổn định hơn. Ngay cả những thông tin về việc HLV Philippe Troussier có thể quay lại làm việc tại các trung tâm đào tạo trẻ cũng cho thấy sức hút của môi trường bóng đá nội, dù khả năng tái hợp thực tế không cao do các rào cản về đãi ngộ.

Tin vui từ hậu trường: Vũ Văn Thanh dạm ngõ

Bên cạnh các diễn biến chuyên môn, hậu vệ Vũ Văn Thanh vừa chính thức tổ chức lễ dạm ngõ cùng bạn gái Trần Bích Hạnh tại Hải Phòng vào tối 21/4. Cặp đôi đã gắn bó hơn một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Lễ cưới dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026, hứa hẹn là một trong những sự kiện đình đám nhất của làng bóng đá Việt Nam trong năm nay.