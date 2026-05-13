U17 Việt Nam quyết đấu U17 UAE: 90 phút cho tấm vé lịch sử dự World Cup Chỉ cần vượt qua U17 UAE trong trận cầu sinh tử, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ chính thức điền tên mình vào danh sách tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Cánh cửa đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17 đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Trước lượt trận cuối cùng tại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland. Một chiến thắng trước U17 UAE không chỉ đưa Việt Nam vào tứ kết châu lục mà còn là tấm vé thông hành trực tiếp tới Qatar dự World Cup.

Bối cảnh kịch tính tại bảng C

Cục diện tại bảng C đã có những biến động bất ngờ sau khi vòng bảng B kết thúc. Việc chủ nhà U17 Qatar sớm phải dừng bước đã dẫn đến một thay đổi quan trọng: suất dự U17 World Cup dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất chính thức bị hủy bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc các đội bóng phải chiến đấu khốc liệt hơn để đảm bảo vị trí trong top đầu.

Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao độ cho mục tiêu World Cup.

Dù vừa trải qua một trận thua trước đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn duy trì được vị thế thuận lợi với 3 điểm sau hai lượt trận, tạm xếp thứ hai bảng đấu. Lối chơi quả cảm và tư duy chiến thuật hiện đại mà ông Roland xây dựng đã giúp đội bóng nhận được sự nể trọng từ giới chuyên môn quốc tế. Ngược lại, U17 UAE đang đứng trước bờ vực thẳm khi mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, buộc họ phải dồn toàn lực cho một chiến thắng nếu không muốn sớm xách vali về nước.

Cuộc chiến của những cái đầu lạnh

Áp lực tâm lý đang là bài toán lớn nhất cho cả hai đội. Trong khi U17 UAE ở thế chân tường và buộc phải tấn công, U17 Việt Nam cần một sự tỉnh táo để đứng vững trước những đợt sóng gió. Truyền thông Tây Á, điển hình là tờ Al Ittihad, đã lên tiếng cảnh báo đội nhà về sự nguy hiểm của đại diện Đông Nam Á. Họ đánh giá cao khả năng tổ chức của Việt Nam và cho rằng bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt.

Sự tiến bộ của lứa cầu thủ này dưới thời huấn luyện viên Cristiano Roland là điều không thể phủ nhận. Bài học từ thất bại trước U17 Hàn Quốc đã mang lại những trải nghiệm quý báu về khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Các chuyên gia từ các tờ báo lớn của UAE như Al Khaleej nhận định rằng, đội bóng nào sở hữu "tinh thần thép" hơn trong những thời khắc quyết định sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng.

Huấn luyện viên Cristiano Roland và các học trò đang hướng tới mục tiêu đánh bại đối thủ để hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Kịch bản và cơ hội lịch sử

Nếu giành trọn 3 điểm trước U17 UAE vào rạng sáng ngày 14/5, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ góp mặt tại vòng tứ kết và giành vé dự U17 World Cup tại Qatar. Ngay cả trong kịch bản chia điểm, cơ hội vẫn hiện hữu nếu ở trận đấu cùng giờ, U17 Yemen không thể tạo nên bất ngờ trước U17 Hàn Quốc. Tuy nhiên, với tinh thần của một chiến binh, thầy trò HLV Roland chắc chắn sẽ không bước vào trận đấu với tư tưởng cầu hòa.

Đối thủ UAE sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi thiên về sức mạnh, nhưng họ lại bộc lộ nhiều lỗ hổng trong khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng chịu áp lực ở cuối trận. Đây chính là điểm yếu mà các cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo của Việt Nam có thể khai thác. Sự chắc chắn ở hàng thủ và kỷ luật trong kiểm soát nhịp độ sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa vinh quang.

Giấc mơ World Cup hiện đang ở rất gần, là thành quả của sự đầu tư bài bản và triết lý bóng đá đúng đắn. Tinh thần quật cường của những chiến binh sao vàng trẻ tuổi đang thắp lên niềm tin mãnh liệt cho người hâm mộ về một chương mới của bóng đá nước nhà trên bản đồ thế giới.