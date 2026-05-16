U17 Việt Nam quyết tâm hạ Australia tại tứ kết châu Á; Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội khó tin Tiền đạo Minh Thủy khẳng định sự tự tin trước màn tái đấu Australia tại vòng knock-out U17 châu Á, trong khi Nguyễn Tiến Linh tiếp tục tâm điểm chỉ trích tại V-League.

U17 Việt Nam và mục tiêu đánh bại Australia

Sau kỳ tích giành vé tham dự World Cup U17 2026, U17 Việt Nam bước vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á với tâm thế đầy tự tin. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland là U17 Australia, một đối thủ đẳng cấp châu lục sở hữu thể hình và tốc độ vượt trội. Tuy nhiên, tiền đạo Nguyễn Minh Thủy tin rằng đội bóng áo đỏ hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng, dựa trên thành tích đối đầu tốt tại giải Đông Nam Á trước đây.

HLV Cristiano Roland tỏ ra cẩn trọng trước trận đại chiến. Ông nhấn mạnh việc duy trì khối thống nhất và sự tập trung tuyệt đối là chìa khóa để hóa giải sức mạnh của đối thủ. Ở chiều ngược lại, HLV Carl Veart của U17 Australia cũng dành sự tôn trọng lớn cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam và yêu cầu các học trò phải hết sức dè chừng nếu không muốn tiếp tục nhận thất bại.

U17 Việt Nam đang tràn đầy tự tin.

Nỗi thất vọng mang tên Nguyễn Tiến Linh

Tại sân chơi V-League 2025/26, tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về màn so tài giữa CA TP.HCM và Đà Nẵng. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng thành phố mang tên Bác đã phải chia điểm đầy tiếc nuối trong trận hòa 2-2 trước tinh thần kiên cường của đội khách Đà Nẵng.

Đáng chú ý, tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ. Ngay phút thứ 5, chân sút sinh năm 1997 đã bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi với thủ môn Văn Toản. Sự lúng túng trong pha xử lý cuối cùng cho thấy tâm lý của tiền đạo này vẫn chưa thực sự ổn định dù trước đó anh đã lên tiếng xin lỗi công khai về phong độ của mình.

Tiến Linh gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Chuyển động thị trường và bóng đá trẻ

Trong khi đó tại Gia Lai, giải Festival Bóng đá Quốc tế U14 đã chính thức khép lại. U14 Hà Nội đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi vượt qua U14 Sông Lam Nghệ An trên chấm luân lưu đầy cân não.

Thị trường chuyển nhượng cũng ghi nhận diễn biến mới khi trung vệ Việt kiều Pháp Julien Mouillon đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị gia nhập Công an Hà Nội cho mùa giải 2026/27. Với thể hình 1m85 và kinh nghiệm hơn 160 trận đấu tại Pháp, Mouillon được kỳ vọng sẽ gia cố vững chắc hàng thủ cho đội bóng ngành công an.

Liên quan đến vấn đề thu nhập, tiền vệ Stefan Mauk của Công an Hà Nội vừa có những chia sẻ thú vị về sự khác biệt giữa V-League và A-League. Theo Mauk, trong khi các CLB Úc đang thắt chặt chi tiêu với mức lương tối đa khoảng 150.000 AUD/năm cho các trụ cột trẻ, thì môi trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, lại cực kỳ hấp dẫn với thu nhập có thể lên tới 500.000 AUD mỗi năm (hơn 8,3 tỷ VNĐ) cùng nhiều chế độ đãi ngộ ưu ái khác.