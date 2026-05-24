U17 Việt Nam quyết tâm tìm chiến thắng lịch sử tại VCK U17 World Cup 2026 Thầy trò HLV Cristiano Roland nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và điểm số đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường World Cup trong cuộc đối đầu với các đối thủ tại bảng G.

Đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland bước vào Vòng chung kết (VCK) U17 World Cup 2026 với kỳ vọng tạo nên cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu trọng tâm của toàn đội là tìm kiếm bàn thắng và trận thắng đầu tiên tại sân chơi thế giới ở thể thức bóng đá 11 người, điều mà các thế hệ đàn anh và đàn chị trước đó chưa thể thực hiện.

Cơ hội từ đối thủ New Zealand

Nằm tại bảng G cùng các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand, U17 Việt Nam xác định đại diện từ châu Đại Dương là mục tiêu khả dĩ nhất để hiện thực hóa tham vọng giành điểm. Dù New Zealand sở hữu kinh nghiệm dày dạn hơn, phong cách bóng dài dựa trên thể hình lý tưởng của họ được đánh giá là tương đồng với U17 Úc - đối thủ mà Việt Nam đã có kinh nghiệm đối đầu gần đây.

Phân tích về cơ hội này, bình luận viên Tạ Biên Cương nhận định: "Việc hướng đến một chiến thắng trước U17 New Zealand là điều hoàn toàn khả thi đối với U17 Việt Nam". Đây là cơ hội vàng để thầy trò ông Roland xóa đi cái dớp không ghi bàn của các đội tuyển 11 người Việt Nam tại World Cup, điều mà U20 Việt Nam (2017) và đội tuyển nữ Việt Nam (2023) từng bỏ lỡ.

Thách thức lớn từ Mali và Bỉ

Hai đối thủ còn lại trong bảng đấu đều là những rào cản cực lớn đối với đại diện Đông Nam Á. U17 Mali, hạt giống số một của bảng, sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ đáng nể. Với 8 lần tham dự giải và từng giành ngôi Á quân thế giới năm 2015, đội bóng trẻ từ châu Phi luôn là thế lực đáng gờm ở các lứa tuổi học viện.

Trong khi đó, U17 Bỉ đại diện cho phong cách bóng đá hiện đại với khả năng kiểm soát bóng ưu việt và áp sát tầm cao. Từng giành vị trí thứ ba thế giới vào năm 2015, đội bóng châu Âu được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng G. Cuộc đối đầu này sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh và hệ thống chiến thuật của U17 Việt Nam tại đấu trường thế giới.