U17 Việt Nam ra quân VCK châu Á 2026: AFC đánh giá cao sức mạnh thầy trò HLV Roland Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định U17 Việt Nam sở hữu ưu thế lớn trước trận gặp U17 Yemen. Trong khi đó, HAGL nhận tin dữ về lực lượng tại vòng 22 V-League.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 với cuộc đối đầu kịch tính gặp U17 Yemen tại Jeddah, Saudi Arabia. Đây được xem là trận đấu bản lề, quyết định trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland tại bảng C.

AFC đánh giá cao bản lĩnh của U17 Việt Nam

Trước giờ bóng lăn, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải bài phân tích chuyên sâu về thực lực của hai đội. Theo nhận định của giới chuyên môn AFC, U17 Việt Nam đang nắm giữ những lợi thế quan trọng nhờ kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh đã được tôi luyện tại các giải đấu trẻ cấp châu lục trong những năm gần đây.

AFC đánh giá cao U17 Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ triển khai lối chơi chủ động, kiểm soát thế trận ngay từ đầu để tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân. HLV Roland bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào các học trò: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc phân tích đối thủ đến lên kế hoạch chi tiết. Sự tự tin của toàn đội được hình thành từ quá trình tập luyện miệt mài tại Jeddah từ ngày 1/5".

Nam Định quyết tâm tạo lợi thế tại Shopee Cup

Bên cạnh sức nóng từ đội tuyển trẻ, CLB Nam Định cũng đang tích cực chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Shopee Cup 2025/26 gặp đối thủ Selangor FC. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu tại Malaysia, trung vệ Lucas khẳng định đại diện Việt Nam không hề e ngại sức ép sân khách.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành kết quả tốt nhất để tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà. Toàn đội tin tưởng vào đấu pháp của ban huấn luyện và sẽ cống hiến 100% sức lực", Lucas nhấn mạnh. Sự tự tin của trung vệ ngoại binh này là tín hiệu tích cực cho tham vọng vươn tầm khu vực của đội bóng thành Nam.

Siêu dự án sân vận động 135.000 chỗ ngồi gây sốt

Trong một diễn biến khác, dự án sân vận động Hùng Vương (tên gọi cũ là sân Trống Đồng) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông khu vực, nhất là báo chí Thái Lan. Trang MrFootball AEC nhận định đây là công trình mang tầm vóc lịch sử của bóng đá Đông Nam Á.

Nằm trong siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng, sân vận động Hùng Vương dự kiến có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi. Nếu hoàn thành theo đúng kế hoạch, công trình này sẽ vượt qua sân Rungrado 1st of May tại Triều Tiên để trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, tạo nên cú hích khổng lồ cho hạ tầng thể thao Việt Nam.

HAGL tổn thất nhân sự tại V-League

Tại đấu trường quốc nội, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước thềm vòng 22 V-League 2025/26. Đội bóng phố Núi sẽ tiếp đón PVF-CAND trên sân Pleiku mà không có sự phục vụ của hai nhân tố trụ cột.

Quang Kiệt trong màu áo HAGL.

Cụ thể, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Minh Tâm - hai gương mặt thuộc biên chế U23 Việt Nam - đã chính thức bị treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất không nhỏ cho hệ thống phòng ngự và tấn công của HAGL trong bối cảnh giải đấu đang bước vào giai đoạn then chốt.