U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhưng rộng cửa dự World Cup 2026 Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Cơ hội lịch sử mở ra khi chỉ cần lọt vào tứ kết là giành vé tham dự đấu trường thế giới.

Chiều ngày 12/2, lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 đã mang đến những thử thách đầy kịch tính cho bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C với sự góp mặt của hạt giống số 1 U17 Hàn Quốc cùng hai đại diện Tây Á khó chịu là U17 UAE và U17 Yemen.

Chỉ cần vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ dự World Cup.

Cơ hội lịch sử: Lọt vào tứ kết là có vé World Cup

Dù phải đối đầu với một Hàn Quốc có nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu lục, cánh cửa dự World Cup của Việt Nam hiện đang rộng mở hơn bao giờ hết. Giải đấu năm nay được tổ chức tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5 tới với một thay đổi quan trọng về điều lệ.

Cụ thể, với việc số lượng đội tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar được mở rộng, châu Á sẽ có tổng cộng 8 suất tham dự. Điều này đồng nghĩa với việc cả 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết tại VCK U17 châu Á 2026 sẽ nghiễm nhiên sở hữu tấm vé tới Qatar vào tháng 11. Như vậy, thay vì phải lọt vào Top 4 như các năm trước, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần vượt qua vòng bảng để chính thức viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà.

Sự kỳ vọng dưới thời HLV Cristiano Roland

Nhìn lại hành trình gần nhất tại giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng đã phải dừng bước sớm sau 3 trận hòa. Tuy nhiên, kể từ khi chiến lược gia Cristiano Roland tiếp quản, đội bóng đã thể hiện một diện mạo mới đầy kỷ luật và giàu tính chiến đấu hơn. Sự tiến bộ trong lối chơi kiểm soát và khả năng chịu áp lực trước các đối thủ lớn là cơ sở để người hâm mộ tin vào một bất ngờ trước Hàn Quốc hay UAE.

Bên cạnh đó, mật độ thi đấu dày đặc và điều kiện thời tiết tại Saudi Arabia cũng đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực. Việc phân phối sức lực hợp lý trong hai trận đấu với Yemen và UAE sẽ là chìa khóa then chốt để cạnh tranh vị trí thứ hai, trong trường hợp Hàn Quốc thể hiện sức mạnh áp đảo để chiếm ngôi đầu bảng C.

U17 nữ Việt Nam đối mặt thử thách khó khăn hơn

Cũng trong chiều nay, kết quả bốc thăm VCK U17 nữ châu Á 2026 đã lộ diện với những thách thức không hề nhỏ cho các cô gái trẻ. U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Giải đấu này khởi tranh từ ngày 30/4 đến 17/5 với sự góp mặt của 12 đội bóng.

Khác với các đồng nghiệp nam, điều kiện để U17 nữ Việt Nam dự World Cup khắc nghiệt hơn đáng kể. Các học trò sẽ phải nỗ lực để lọt vào Top 4 đội mạnh nhất giải (vào bán kết) mới có thể giành quyền tham dự U17 World Cup nữ 2026 tại Morocco. Với sự góp mặt của Trung Quốc và kình địch Thái Lan, cuộc đua tại bảng A được dự báo sẽ vô cùng cam go.

Năm 2026 hứa hẹn là một năm bận rộn và tràn đầy hy vọng của các lứa trẻ. Tấm vé World Cup đang ở khoảng cách gần nhất từ trước đến nay, và đây là thời điểm vàng để thế hệ cầu thủ mới khẳng định bản lĩnh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.