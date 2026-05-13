U17 Việt Nam rộng cửa đi tiếp: Siêu máy tính dự báo kết quả khả quan trước U17 UAE Trước trận cầu then chốt tại Giải U17 châu Á 2026, các chuyên trang thống kê tin tưởng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giành kết quả thuận lợi để đi tiếp.

U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp Giải U17 châu Á 2026. Chỉ cần một kết quả hòa trước U17 UAE vào rạng sáng 14-5, thầy trò HLV Cristiano Roland gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp, trừ trường hợp U17 Yemen tạo nên bất ngờ chấn động trước U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam được đánh giá tích cực trước cuộc chạm trán U17 UAE. Ảnh: AFC

Cục diện bảng C và bài toán chiến thuật của HLV Cristiano Roland

Tại bảng C, cục diện vẫn đang vô cùng kịch tính khi cơ hội vẫn chia đều cho cả bốn đội. U17 Hàn Quốc hiện dẫn đầu với 4 điểm và chỉ cần một trận hòa để chắc suất đi tiếp. U17 Việt Nam đang xếp thứ hai với 3 điểm, nắm trong tay quyền tự quyết cực lớn trước lượt trận cuối.

Dưới thời HLV Cristiano Roland, lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về mặt tâm lý và sự kỷ luật. Dù từng để thua trước đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc, nhưng màn trình diễn kiên cường của đội bóng cho đến những phút cuối cùng đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Sự khó lường trong lối chơi chính là vũ khí giúp Những chiến binh Sao vàng tự tin trước đại diện Tây Á.

Thống kê ủng hộ Những chiến binh Sao vàng

Dù nền bóng đá UAE thường được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình và thể lực, nhưng ở cấp độ trẻ, các cầu thủ Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra e ngại. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ chúng ta khi tại giải U17 châu Á năm ngoái, hai đội đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1. Đáng chú ý hơn, lứa U23 Việt Nam cũng vừa vượt qua chính UAE ở tứ kết giải châu Á hồi đầu năm.

Về phía đối thủ, U17 UAE đang trải qua chuỗi phong độ cực kỳ bết bát. Thống kê chỉ ra rằng đại diện Tây Á này đã không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đồng thời liên tục để lọt lưới. Sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của UAE chính là cơ hội để các tiền đạo tốc độ của U17 Việt Nam khai thác.

Dự đoán từ các siêu máy tính quốc tế

Dựa trên dữ liệu phong độ và lịch sử đối đầu, chuyên trang Football Prediction đưa ra nhận định đầy lạc quan khi dự báo U17 Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-1. Trong khi đó, các nền tảng thống kê uy tín như Soccerpunter hay 365score cùng nghiêng về một kịch bản hòa 1-1.

Nếu kịch bản hòa xảy ra, đây sẽ là kết quả vừa đủ để U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Với tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo nên một trận đấu bùng nổ để khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.