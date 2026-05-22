U17 Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại World Cup 2026 theo nhận định từ truyền thông Trung Quốc Rơi vào bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland được đánh giá cao khả năng giành vé vào vòng knock-out nhờ bảng đấu không có các ông lớn Nam Mỹ.

Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 đã mang lại những tín hiệu đầy lạc quan cho U17 Việt Nam, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tại sân chơi này. Nằm tại bảng G cùng các đối thủ U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand, hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông châu lục.

Lợi thế từ bảng đấu không có các ông lớn

Tờ Sohu Sports của Trung Quốc đã đưa ra những nhận định đầy bất ngờ khi cho rằng U17 Việt Nam đang sở hữu một lịch thi đấu "dễ thở" hơn dự đoán ban đầu. Tờ báo này nhấn mạnh rằng so với các đội bóng châu Á khác, bảng đấu của Việt Nam mang lại hy vọng thực tế hơn trong việc tìm kiếm tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Báo Trung đánh giá U17 Việt Nam có khả năng vượt qua vòng bảng U17 World Cup. Ảnh: VFF.

Phân tích thực lực các đối thủ tại bảng G

Về các đối thủ, giới chuyên môn Trung Quốc đánh giá U17 Mali là thử thách đáng gờm nhất nhờ truyền thống đào tạo trẻ của bóng đá châu Phi. Trong khi đó, U17 Bỉ với hệ thống đào tạo bài bản và ưu thế thể hình cũng là một rào cản lớn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở cuộc đối đầu với U17 New Zealand.

Đây được coi là đối thủ vừa tầm nhất mà U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành 3 điểm để tạo lợi thế cạnh tranh. Trận đấu này được ví như một "trận chung kết" sớm, quyết định khả năng đi tiếp của đại diện Đông Nam Á.

Chiến thuật 4 điểm và tấm vé lịch sử

Với việc FIFA nâng tổng số đội tham dự lên 48, thể thức thi đấu cho phép tới 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out. Sohu Sports nhận định, trong một bảng đấu cân bằng như bảng G, U17 Việt Nam chỉ cần tích lũy khoảng 4 điểm là cánh cửa lịch sử sẽ rộng mở.

Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung trước New Zealand cùng hai đối thủ còn lại, đoàn quân của HLV Cristiano Roland hoàn toàn đủ khả năng viết nên trang sử mới ngay trong lần đầu tiên sải bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.