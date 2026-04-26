U17 Việt Nam rước cúp vô địch về nước: Sẵn sàng cho giấc mơ World Cup tại Ả Rập Xê Út Thầy trò HLV Cristiano Roland vừa trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau ngôi vương Đông Nam Á. Với chuỗi 16 trận bất bại, đội tuyển tự tin hướng tới VCK U17 châu Á 2026.

Tối 26/4, không khí tại sân bay Nội Bài trở nên náo nhiệt khi đội tuyển U17 Việt Nam chính thức đặt chân về nước sau hành trình lịch sử. Chiếc cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 không chỉ là danh hiệu, mà còn là lời khẳng định cho sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ dưới triều đại HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam trở về nước với chức vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã trực tiếp có mặt để tặng hoa và chúc mừng toàn đội. Thành tích này được xem là quả ngọt xứng đáng cho quá trình chuẩn bị bài bản và tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ trẻ.

Sức mạnh từ những con số thống kê ấn tượng

Nhìn vào hành trình lên ngôi của U17 Việt Nam, giới chuyên môn không khỏi bất ngờ trước sự ổn định mà HLV Cristiano Roland đã xây dựng. Đội tuyển đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 12 chiến thắng và 4 trận hòa.

Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự chính là chìa khóa thành công. Hàng công của U17 Việt Nam đã dội vào lưới đối phương tới 59 bàn thắng, trong khi hệ thống phòng ngự hoạt động như một khối bê tông khi chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 4 lần. Đây là thông số lý tưởng để toàn đội tự tin bước ra đấu trường châu lục, nơi các đối thủ có đẳng cấp cao hơn rất nhiều.

Lộ trình săn vé dự FIFA U17 World Cup

Mặc dù hân hoan với chức vô địch khu vực, nhưng lãnh đạo VFF và ban huấn luyện đều xác định đây mới chỉ là bước khởi đầu. Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Việc vô địch Đông Nam Á là tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là những sân chơi lớn hơn như vòng loại World Cup của FIFA”.

Ông Phú cũng lưu ý rằng, dù niềm vui chiến thắng là cần thiết để tạo động lực, nhưng các cầu thủ trẻ cần giữ đôi chân trên mặt đất vì thử thách tại VCK U17 châu Á sẽ khắc nghiệt hơn gấp bội. Để chuẩn bị tốt nhất, ngay sau khi về nước, đội đã di chuyển về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp tục rèn quân.

Thử thách cực đại tại bảng C

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5 tại Ả Rập Xê Út. Đây là giải đấu quyết định các suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam nằm ở bảng C với những đối thủ vô cùng sừng sỏ. Cụ thể lịch thi đấu như sau:

Thời gian Đối thủ Vòng đấu 07/05 U17 Yemen Vòng bảng 10/05 U17 Hàn Quốc Vòng bảng 14/05 U17 UAE Vòng bảng

HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội sẽ gác lại niềm vui vô địch để dồn toàn lực cho chiến dịch châu Á. Theo kế hoạch, rạng sáng ngày 1/5, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Ả Rập Xê Út để làm quen với điều kiện khí hậu và sân bãi. Với đà thăng hoa hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích mới từ lứa sao trẻ đầy triển vọng này.