U17 Việt Nam tại World Cup 2026: Đối đầu Bỉ và Mali trong nỗi lo bản quyền truyền hình Thầy trò HLV Cristiano Roland rơi vào bảng G đầy thử thách cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại World Cup U17 2026, trong bối cảnh thị trường bản quyền tại Việt Nam vẫn bỏ ngỏ.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup U17 2026 đã đưa đội tuyển U17 Việt Nam vào bảng G, nơi thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ phải chạm trán với những đối thủ sừng sỏ đến từ ba châu lục khác nhau: U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Đây là dấu mốc lịch sử khi bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17, tuy nhiên, người hâm mộ trong nước hiện đang đứng trước nguy cơ không được theo dõi trực tiếp các trận đấu này.

U17 Việt Nam sẽ có những thử thách khốc liệt hơn tại World Cup U17 2026.

Bảng đấu đầy thử thách và bài toán chuyên môn

Nhìn vào danh sách đối thủ, bảng G được giới chuyên môn đánh giá là một phép thử cực đại cho bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Thầy trò ông Roland sẽ phải đối mặt với ba phong cách bóng đá hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi sự linh hoạt trong cả tư duy chiến thuật lẫn nền tảng thể lực.

U17 Mali: Sức mạnh cơ bắp và tốc độ châu Phi

Đại diện đến từ châu Phi, U17 Mali, được nhận định là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng. Với truyền thống đào tạo trẻ ấn tượng, Mali từng giành ngôi Á quân thế giới năm 2015 và gần nhất là vị trí thứ ba vào năm 2023. Điểm mạnh nhất của đội bóng này nằm ở nền tảng thể chất vượt trội, lối chơi trực diện và khả năng bùng nổ trong các tình huống phản công nhanh. Đối đầu với Mali sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng tranh chấp và bọc lót của hàng phòng ngự U17 Việt Nam.

U17 Bỉ: Kỷ luật và tư duy bóng đá châu Âu

U17 Bỉ đại diện cho tinh hoa của bóng đá trẻ châu Âu với lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ và tính kỷ luật chiến thuật cao. Từng giành hạng ba thế giới năm 2015, lứa trẻ của "Quỷ đỏ" luôn được đánh giá cao nhờ sự bài bản trong cách vận hành sơ đồ và khả năng tận dụng sai lầm của đối phương. Đây sẽ là cuộc đối đầu về tư duy chơi bóng, nơi các học trò của HLV Cristiano Roland cần giữ được sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút.

U17 New Zealand: Cơ hội giành điểm lịch sử

Trong số ba đối thủ, U17 New Zealand được xem là đối thủ vừa tầm nhất để U17 Việt Nam hướng tới một kết quả khả quan. Mặc dù sở hữu ưu thế về thể hình và kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều kỳ World Cup nhờ sự thống trị ở khu vực châu Đại Dương, nhưng New Zealand thường bộc lộ hạn chế về tốc độ xoay sở và kỹ năng xử lý trong phạm vi hẹp. Nếu khai thác tốt các tình huống phối hợp nhanh và kỹ thuật, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Nỗi lo bản quyền truyền hình tại Việt Nam

Đáng chú ý, dù giải đấu mang tính lịch sử đối với bóng đá nước nhà, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng World Cup U17 2026. Điều này tạo nên sự hụt hẫng không nhỏ cho cộng đồng người hâm mộ, những người đang mong chờ được chứng kiến hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland tại đấu trường thế giới.

Việc chưa có bản quyền phát sóng không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của khán giả mà còn làm giảm đi sức hút truyền thông dành cho các tài năng trẻ. Trong bối cảnh U17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị về mặt chuyên môn, vấn đề bản quyền cần sớm được tháo gỡ để tạo động lực tinh thần lớn nhất cho toàn đội trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ lịch sử.