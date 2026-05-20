U17 Việt Nam tại World Cup: Nâng cấp thể trạng và bản lĩnh để sẵn sàng vươn tầm thế giới Lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup, U17 Việt Nam cần khắc phục triệt để các điểm yếu về bóng bổng, thể lực cường độ cao và tâm lý thi đấu trước những đối thủ hàng đầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam ghi danh vào vòng chung kết (VCK) World Cup U17 sau màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để chuyển mình từ một hiện tượng châu Á thành đối thủ đáng gờm trên bản đồ bóng đá thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland đang đối mặt với những bài toán chuyên môn mang tính sống còn về cả thể chất lẫn chiến thuật.

U17 Việt Nam được kỳ vọng chơi tốt ở U17 World Cup.

Nhận diện những "tử huyệt" sau chiến dịch châu Á

Hành trình giành vé dự World Cup của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 là sự đan xen giữa những khoảnh khắc thăng hoa và những bài học đắt giá. Dù đã vượt qua các đối thủ như U17 Yemen và U17 UAE bằng lối chơi kỹ thuật và khát khao mãnh liệt, điểm yếu của đội tuyển đã bộc lộ rõ nét khi đối đầu với các cường quốc có ưu thế về hình thể.

Các thất bại trước U17 Hàn Quốc và U17 Úc cho thấy sự chênh lệch lớn trong khả năng chống đỡ các tình huống bóng bổng và bóng dài. Khi đối phương tăng cường độ áp lực (pressing), hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam thường rơi vào trạng thái bị động. Đáng lưu ý, sự mong manh về mặt tâm lý khi bị dẫn bàn trước là rào cản lớn khiến đội tuyển dễ mất tập trung và dẫn đến những bàn thua liên tiếp trong thời gian ngắn.

Chiến lược nâng cấp thể lực cường độ cao

Bước ra sân chơi World Cup, U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với những đội bóng có phong cách thi đấu bóp nghẹt không gian và duy trì cường độ vận động ở mức cực cao. Đây là thử thách lớn nhất mà ban huấn luyện cần giải quyết. Để đứng vững, các cầu thủ trẻ buộc phải nâng cấp toàn diện sức bền và khả năng va chạm trực diện.

Nòng cốt đội hình hiện nay dựa trên bộ khung từ các học viện danh tiếng như PVF và Nutifood. Sự ăn ý sẵn có là lợi thế, nhưng HLV Cristiano Roland cần thêm những phương án nhân sự mang tính đột phá. Việc tối ưu hóa năng lực của các nhân tố như Xuân Son, hay tiềm năng từ cầu thủ đa dòng máu Rahni Moreau Nguyễn, có thể giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và sự lỳ lợm cho đội hình chính.

U23 Việt Nam tiến bộ nhờ quá trình thử lửa, trui rèn bản lĩnh.

Bài học từ lộ trình chuẩn bị của lứa đàn anh U23

Mô hình thành công của lứa đàn anh U23 Việt Nam giai đoạn 2025-2026 là kim chỉ nam cho lứa U17 hiện tại. Trước khi gặt hái thành công tại khu vực và châu lục, đội tuyển U23 đã trải qua quá trình "trui rèn trong lửa" khi liên tục giao hữu với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc.

Chính việc không ngại thất bại trong các trận giao hữu chất lượng cao đã giúp các cầu thủ trẻ rèn luyện kỹ năng giữ vững đội hình dưới áp lực và kiểm soát tâm lý thi đấu. Đối với U17 Việt Nam, việc lựa chọn "quân xanh" sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup sẽ là yếu tố then chốt. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần xây dựng các chuyến tập huấn mô phỏng sát nhất với đặc điểm của các đối thủ cùng bảng.

Một lộ trình chuẩn bị chi tiết, tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách thể trạng và nâng tầm bản lĩnh thi đấu, sẽ là chìa khóa để U17 Việt Nam không chỉ tham dự mà còn tạo nên những bất ngờ thực sự tại vũ đài bóng đá thế giới.