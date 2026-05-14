U17 Việt Nam tạo địa chấn khi thắng ngược UAE 3-2 để lần đầu giành vé dự FIFA World Cup U17 Thầy trò HLV Cristiano Roland lội ngược dòng ngoạn mục trước U17 UAE, chính thức ghi tên vào tứ kết giải U17 châu Á và sở hữu tấm vé lịch sử đến sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam đã viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ đưa đội quân của HLV Cristiano Roland vào vòng tứ kết giải U17 châu Á mà còn chính thức giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup U17.

U17 Việt Nam chính thức giành vé dự FIFA World Cup U17.

Bản lĩnh vượt qua giông bão ngay giây thứ 16

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản đầy thử thách cho đại diện Đông Nam Á. Ngay ở giây thứ 16, khi hệ thống phòng ngự chưa kịp ổn định, lưới của thủ thành Xuân Hòa đã phải rung lên. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Sultan Nasir Al Mheiri tận dụng thời cơ dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U17 UAE. Bàn thua sớm này là một thử thách cực đại về mặt tâm lý đối với các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, thay vì lúng túng, các học trò của HLV Cristiano Roland đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc. Toàn đội bình tĩnh tổ chức lại đội hình, kiểm soát nhịp độ và kiên trì triển khai các mảng miếng chiến thuật. Sự kiên nhẫn của U17 Việt Nam đã được đền đáp ở phút 41, khi Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, đưa bóng vào lưới UAE trong sự bất lực của thủ môn đối phương, quân bình tỷ số 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Màn rượt đuổi kịch tính và khoảnh khắc lịch sử

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn đảo chiều khi U17 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Phút 48, từ pha nhả bóng chiến thuật tinh tế của Đại Nhân, Minh Thủy băng vào dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1. Dù U17 UAE nỗ lực vùng lên và tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 55 do công của Adam Mahrous, tinh thần thép của các cầu thủ áo đỏ vẫn không hề lung lay.

Đỉnh điểm của sự kịch tính đến ở phút 69. Từ một tình huống đá phạt góc được dàn xếp bài bản, Mạnh Cường đã có pha bật cao đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 3-2 cho U17 Việt Nam. Trong những phút còn lại, hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo sát sao của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chơi tập trung để bảo toàn thành quả lịch sử.

Thống kê bàn thắng trận đấu

Đội bóng Cầu thủ ghi bàn Thời điểm U17 Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực, Minh Thủy, Mạnh Cường 41', 48', 69' U17 UAE Sultan Nasir Al Mheiri, Adam Mahrous 1', 55'

Màn trình diễn đầy bản lĩnh này chứng minh tiềm năng to lớn của lứa cầu thủ trẻ hiện tại. Việc lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới FIFA World Cup U17 là cột mốc chói lọi, khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland.