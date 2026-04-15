U17 Việt Nam thắng đậm 4-0 trước Malaysia: CĐV đối phương thừa nhận sự vượt trội Thất bại nặng nề tại giải vô địch U17 Đông Nam Á khiến người hâm mộ Malaysia chỉ trích chính sách đào tạo trẻ và thừa nhận trình độ bóng đá Việt Nam hiện đã ở đẳng cấp khác.

U17 Việt Nam vừa khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng chiến thắng 4-0 thuyết phục trước đối thủ nhiều duyên nợ U17 Malaysia tại giải vô địch U17 Đông Nam Á. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Việt Nam nắm lợi thế lớn tại bảng A mà còn tạo nên một làn sóng tự vấn gay gắt trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia về khoảng cách trình độ hiện tại.

Màn trình diễn áp đảo của Những chiến binh sao vàng

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều khi U17 Việt Nam nhanh chóng kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, sự sắc bén trong các pha dàn xếp tấn công đã giúp đội bóng áo đỏ cụ thể hóa sự lấn lướt bằng 3 bàn thắng liên tiếp. Sự lúng túng của hàng phòng ngự Malaysia cho thấy họ hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi pressing tầm cao và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của các cầu thủ Việt Nam.

U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U17 Malaysia. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự. Bàn thắng của Mạnh Cường ở những phút cuối trận đã ấn định thắng lợi 4-0 giòn giã. Kết quả này đẩy U17 Malaysia vào tình thế cực kỳ khó khăn với nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng khi không thể tìm được lời giải cho bài toán tấn công.

Phản ứng gay gắt từ người hâm mộ Malaysia

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), hàng loạt cổ động viên đã bày tỏ sự thất vọng cùng cực. CĐV Faizul Mohammad cay đắng nhận xét rằng trình độ của bóng đá trẻ Malaysia hiện tại đang bị Việt Nam bỏ lại phía sau với một khoảng cách rất lớn. Tài khoản Huda cũng chia sẻ sự lo ngại về tương lai khi chứng kiến bóng đá nước nhà có dấu hiệu đi xuống rõ rệt trong khi các đối thủ cùng khu vực liên tục tiến bộ.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ Malaysia đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm trong chiến lược phát triển dài hạn. CĐV Ahmad nhấn mạnh việc quá mải mê với chính sách nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển quốc gia mà bỏ bê công tác đào tạo trẻ đã khiến nền bóng đá phải trả giá. Ngược lại, hệ thống đào tạo trẻ bài bản của Việt Nam nhận được sự ngưỡng mộ lớn khi liên tục sản sinh ra những lứa cầu thủ tài năng và giàu tính chiến đấu.

Bài học về đào tạo trẻ và tương lai bảng A

Đáng chú ý, tài khoản Viknesh khẳng định sự vượt trội của Việt Nam không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình đầu tư nghiêm túc và dài hơi. Dù vẫn còn một vài ý kiến lạc quan mong muốn người hâm mộ kiên nhẫn hơn với các cầu thủ trẻ, nhưng thực tế trên sân cỏ đã chứng minh đẳng cấp khác biệt của thế hệ trẻ Việt Nam hiện tại.

Sau chiến thắng vang dội này, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại bảng A bằng cuộc đối đầu với U17 Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4. Với tâm lý hưng phấn và phong độ ổn định, người hâm mộ kỳ vọng đội nhà sẽ tiếp tục duy trì phong độ để tiến sâu tại giải đấu năm nay và khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực.