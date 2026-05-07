U17 Việt Nam thắng kịch tính 1-0 trước Yemen nhờ sự tỏa sáng của Quang Hưng Bàn thắng duy nhất của Quang Hưng ở phút 77 giúp U17 Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2026, tạo lợi thế trước Hàn Quốc.

U17 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch VCK U17 châu Á 2026 bằng một chiến thắng tối thiểu nhưng đầy ý nghĩa trước U17 Yemen. Pha lập công quyết định của "siêu dự bị" Quang Hưng ở nửa cuối hiệp hai không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định bản lĩnh của các cầu thủ trẻ trong những thời điểm then chốt của trận đấu.

Sức ép nghẹt thở và những cơ hội bị bỏ lỡ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi lên đại diện Tây Á. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực, các học trò của huấn luyện viên nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Phút thứ 9, Mạnh Cường đe dọa khung thành đối phương bằng pha đánh đầu hiểm hóc, mở màn cho chuỗi tình huống hãm thành liên tục của đội bóng áo đỏ.

Dù chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội, khâu dứt điểm vẫn là bài toán gây tiếc nuối cho người hâm mộ trong hiệp một. Lần lượt Đại Nhân và Sỹ Bách được trao những cơ hội đối mặt thuận lợi, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Wesam Al Asbahi bên phía U17 Yemen đã từ chối mọi nỗ lực ghi bàn. Ngược lại, U17 Yemen cũng chứng minh sự nguy hiểm với lối chơi pressing tầm cao và những đường phản công sắc lẹm, buộc thủ môn Lý Xuân Hòa phải trổ tài cứu thua ở phút 15 và 25 để giữ vững mành lưới.

Bước ngoặt từ quyết định thay người chiến thuật

Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì với những pha "ăn miếng trả miếng" từ cả hai phía. Biến cố xảy ra ở phút 58 khi tiền đạo Sỹ Bách gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Ban huấn luyện U17 Việt Nam quyết định đưa Quang Hưng vào sân, một sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ nhưng lại trở thành nút thắt định đoạt trận đấu.

Sự hiện diện của Quang Hưng mang lại luồng gió mới cho hàng công. Sau nhiều nỗ lực ép sân, phút 77, bước ngoặt đã đến. Từ đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Quang Hưng khéo léo băng xuống, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi thực hiện cú dứt điểm chéo góc quyết đoán. Bóng nằm gọn trong lưới U17 Yemen trong sự vỡ òa của các cổ động viên trên khán đài.

Bản lĩnh phòng ngự và mục tiêu trước Hàn Quốc

Trong những phút cuối, U17 Yemen dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U17 Việt Nam đã duy trì sự tập trung cao độ, bọc lót kín kẽ để bảo vệ thành công cách biệt mong manh. Chiến thắng 1-0 giúp thầy trò huấn luyện viên tạm thời vươn lên vị trí thuận lợi tại bảng C.

Nhìn chung, dù vẫn còn những điểm cần cải thiện trong khả năng tận dụng cơ hội, nhưng 3 điểm đầu tay là cú hích tâm lý cực lớn. Đây là sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước khi U17 Việt Nam bước vào trận đại chiến mang tính quyết định với U17 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 10/5 tới.