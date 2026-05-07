U17 Việt Nam thắng sát nút Yemen: Báo chí Tây Á lo mất vé World Cup Chiến thắng 1-0 trước Yemen giúp U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C giải châu Á, đồng thời đẩy đối thủ vào nguy cơ sớm bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup.

U17 Việt Nam vừa tạo nên một cú hích lớn tại bảng C giải vô địch U17 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia sau chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước đối thủ khó chịu Yemen. Bàn thắng duy nhất của Đậu Quang Hưng ở hiệp hai không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đẩy đội bóng Tây Á vào thế chân tường trong cuộc đua giành vé dự World Cup U17.

Cú sốc cho bóng đá Yemen

Truyền thông Yemen đồng loạt bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau tiếng còi mãn cuộc. Tờ Almasdar Online nhận định việc để thua một đại diện Đông Nam Á trong trận ra quân là kết quả không thành công, dù các học trò của huấn luyện viên Haitham Al Asbahi đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ đến những phút cuối cùng.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen ở trận khai màn.

Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và những sai lầm cá nhân là nguyên nhân chính được các tờ báo địa phương chỉ ra. Trận thua này khiến mục tiêu tiến sâu của Yemen trở nên lung lay dữ dội, đặc biệt khi họ phải đối đầu với hai đối thủ rất mạnh là U17 Hàn Quốc và U17 UAE ở các lượt trận kế tiếp.

Khoảnh khắc định đoạt và bài toán thể lực

Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co cho đến phút 77. Theo phân tích từ tờ Merca Today, hàng phòng ngự Yemen đã có một tích tắc thiếu tập trung, tạo điều kiện để Đậu Quang Hưng thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Al Asbahi. Tờ báo này nhấn mạnh hàng thủ đội nhà đã mắc sai lầm chí mạng sau khi đã thi đấu kiên cường trong phần lớn thời gian.

Đáng chú ý, trang YemeniWindows chỉ ra vấn đề thể lực là rào cản lớn nhất của các cầu thủ trẻ Yemen. Việc không thể duy trì cường độ thi đấu cao trong hiệp hai đã giúp các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland kiểm soát bóng tốt hơn và trừng phạt đối thủ vào thời điểm nhạy cảm nhất.

Cục diện bảng C và tham vọng World Cup

Với kết quả này, U17 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm, xếp trên Hàn Quốc và UAE (hai đội hiện có 1 điểm). Đây là lợi thế cực lớn cho thầy trò ông Cristiano Roland trong chiến dịch săn vé dự World Cup. Chỉ cần một kết quả thuận lợi trước U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới, cánh cửa đi tiếp sẽ rộng mở với đại diện Đông Nam Á.

Ngược lại, bóng đá Yemen đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Thất bại này không chỉ lấy đi điểm số mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý thi đấu. Nếu không thể cải thiện khả năng phòng ngự và thể lực, giấc mơ World Cup của lứa cầu thủ trẻ Yemen có thể sẽ khép lại ngay sau vòng bảng.