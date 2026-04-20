U17 Việt Nam thiết lập chuỗi 14 trận bất bại dưới thời HLV Cristiano Roland Với thành tích 14 trận liên tiếp không thua và hiệu số bàn thắng bại ấn tượng 50-4, U17 Việt Nam đang tự tin hướng tới vòng bán kết giải Đông Nam Á và mục tiêu săn vé dự World Cup U17.

U17 Việt Nam đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, Cristiano Roland. Sau trận hòa 0-0 đầy lấn lướt trước U17 Indonesia vào tối 19/4, đội bóng trẻ của Việt Nam đã chính thức tiến vào vòng bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với tư cách dẫn đầu bảng A. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của đội bóng tại khu vực mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử với chuỗi 14 trận chính thức bất bại liên tiếp.

Phù thủy Cristiano Roland.

Sức mạnh từ những con số thống kê ấn tượng

Kể từ khi HLV Cristiano Roland tiếp quản ghế nóng, U17 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Trong chuỗi 14 trận đấu bất bại, đội bóng đã giành được 8 chiến thắng và 6 trận hòa. Đáng chú ý, hàng công của U17 Việt Nam đã thể hiện hiệu suất đáng kinh ngạc khi ghi tới 50 bàn thắng, trung bình hơn 3,5 bàn mỗi trận.

Song song với sự bùng nổ của hàng công, hệ thống phòng ngự cũng trở thành điểm tựa vững chắc cho toàn đội. Xuyên suốt hành trình này, lưới của U17 Việt Nam chỉ rung lên vỏn vẹn 4 lần. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự chính là chìa khóa giúp thầy trò ông Roland duy trì được phong độ ổn định trước nhiều đối thủ có lối chơi đa dạng.

Dấu ấn chiến thuật và bản lĩnh trận mạc

Dưới bàn tay nhào nặn của vị chiến lược gia người Brazil, lối chơi của U17 Việt Nam đã trở nên mạch lạc và giàu tính gắn kết hơn. Không còn dựa dẫm vào các nỗ lực cá nhân, đội bóng hiện tại vận hành như một khối thống nhất với khả năng kiểm soát bóng và pressing tầm cao hiệu quả. Sự tiến bộ này không chỉ thể hiện ở các giải đấu khu vực mà còn được minh chứng rõ nét qua việc cầm hòa các đối thủ sừng sỏ như Australia, Nhật Bản và UAE tại vòng chung kết giải châu lục năm 2025.

Bản lĩnh của các cầu thủ trẻ cũng được cải thiện đáng kể. Dù đối mặt với áp lực từ khán giả đối phương hay các tình huống va chạm mạnh trên sân, các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh và tuân thủ chặt chẽ ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Điều này tạo nên một tập thể lì lợm, khó bị đánh bại ngay cả trong những thế trận khó khăn nhất.

Thử thách tại bán kết và giấc mơ World Cup

Hành trình sắp tới của "Những chiến binh sao vàng" dự báo sẽ có thêm nhiều thử thách cam go. Tại vòng bán kết giải Đông Nam Á, đối thủ của Việt Nam sẽ là U17 Australia – đương kim vô địch của giải đấu. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng nhất để đánh giá năng lực thực sự của đội hình hiện tại trước khi bước vào những chiến dịch lớn hơn.

Chia sẻ về đối thủ sắp tới, HLV Cristiano Roland nhận định: "Sau trận đấu này, toàn đội U17 Việt Nam sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho vòng bán kết. Tôi biết rằng U17 Australia là đối thủ rất mạnh. Vậy nên, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sau đó tập trung tối đa cho trận đấu này".

Lộ trình hướng tới sân chơi thế giới

Mục tiêu tối thượng của HLV Roland và các học trò không chỉ dừng lại ở danh hiệu khu vực. Tại vòng chung kết U17 châu Á diễn ra vào tháng sau, Việt Nam nằm chung bảng với các đối thủ mạnh gồm Hàn Quốc, Yemen và UAE. Dưới đây là mục tiêu cụ thể của đội bóng:

Đối đầu trực diện với các nền bóng đá hàng đầu để giành vé vào tứ kết. Săn vé World Cup: Nỗ lực tiến sâu tại giải châu lục để chính thức sở hữu tấm vé tham dự World Cup U17 vào cuối năm nay.

Sự tự tin từ chuỗi trận bất bại cùng triết lý bóng đá hiện đại của HLV Roland đang trở thành điểm tựa vững chắc. Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kỳ tích mới, đưa bóng đá trẻ Việt Nam vươn tầm ra thế giới trong tương lai gần.