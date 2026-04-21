U17 Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử và sự bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc HLV Cristiano Roland duy trì mạch 14 trận bất bại tiến vào bán kết giải Đông Nam Á, trong khi Đình Bắc rực sáng giúp Công an Hà Nội áp sát ngôi vương V-League.

Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những thái cực đối lập trong ngày 21/04/2026. Trong khi các cầu thủ trẻ U17 thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu dưới thời HLV Cristiano Roland, thì những ngôi sao kỳ cựu tại V-League như Nguyễn Tiến Linh lại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ trầm trọng.

U17 Việt Nam và 'phép thuật' của Cristiano Roland

Trận hòa 0-0 trước Indonesia không chỉ giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A mà còn nối dài mạch bất bại lên con số 14 trận liên tiếp dưới triều đại Cristiano Roland. Đây là một thống kê ấn tượng, minh chứng cho sự lột xác về mặt hệ thống của đội tuyển trẻ.

Kể từ khi tiếp quản, chiến lược gia người Brazil đã biến U17 Việt Nam thành một khối gắn kết với hiệu số bàn thắng bại kinh ngạc: ghi 50 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. Lối chơi kiểm soát và sự lỳ lợm trong phòng ngự đã khiến ngay cả chủ nhà Indonesia cũng phải chọn cách đá lùi sâu phòng ngự dù buộc phải thắng để đi tiếp. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam tại bán kết sẽ là Australia, một thử thách thực sự cho tham vọng giành vé dự World Cup U17.

Sự trỗi dậy của Đình Bắc và nghịch lý Tiến Linh

Tại đấu trường V-League, Nguyễn Đình Bắc đang trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Sau giai đoạn dài chịu áp lực từ dư luận, chân sút sinh năm 2004 đã bùng nổ với 4 pha lập công chỉ trong 3 trận gần nhất.

Trái ngược với sự thăng hoa của người đàn em, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng tồi tệ nhất sự nghiệp. Với 14 trận liên tiếp không thể lập công, thành tích của tiền đạo số một tuyển Việt Nam hiện chỉ ngang bằng với trung vệ Lucas Alves của Nam Định (3 bàn). Phong độ chạm đáy này đang khiến cơ hội tham dự AFF Cup 2026 của Tiến Linh trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng tại Thanh Hóa và TP.HCM

Nội bộ CLB Đông Á Thanh Hóa đang dậy sóng khi tiền đạo chủ lực Rimario Gordon bất ngờ bỏ tập. Những khúc mắc về hợp đồng với ban lãnh đạo diễn ra đúng thời điểm đội bóng xứ Thanh đang chật vật ở vị trí thứ 12, khiến tương lai của chân sút này trở nên mờ mịt.

Trong khi đó, CA TP.HCM đang rơi tự do trên bảng xếp hạng sau thất bại 0-3 trước Công an Hà Nội. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Với hàng công hoàn toàn 'tịt ngòi' và hàng thủ để lọt lưới tới 10 bàn trong chuỗi trận này, áp lực đè nặng lên vai cựu danh thủ lừng lẫy một thời là vô cùng lớn.

'Vũ khí hạng nặng' cho chiến dịch Indonesia

Điểm sáng hiếm hoi cho đội tuyển quốc gia chính là phong độ của bộ đôi nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên. Với tổng cộng 20 bàn thắng tại V-League mùa này, cả hai đang được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán dứt điểm cho HLV Kim Sang-sik. Sự xuất hiện của những 'máy ủi' này hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo mới, trực diện và đáng sợ hơn cho hàng công Việt Nam trong cuộc đối đầu với dàn sao nhập tịch của Indonesia sắp tới.