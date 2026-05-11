U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc 1-4 tại giải châu Á sau màn sụp đổ 10 phút cuối Dù dẫn trước đến phút 83, sự sa sút thể lực khiến U17 Việt Nam nhận thất bại 1-4 trước Hàn Quốc, buộc phải thắng UAE ở lượt cuối để giành vé dự World Cup.

Tối 10/5, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia, U17 Việt Nam đã để thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc. Dù trình diễn lối chơi kiên cường và dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian, sự hụt hơi về thể lực ở cuối trận đã khiến thầy trò HLV Cristiano Roland không thể bảo toàn thành quả.

Màn trình diễn thăng hoa và bàn mở tỷ số

Nhập cuộc với vị thế đội cửa dưới, U17 Việt Nam bất ngờ tạo nên thế trận sòng phẳng trước ứng viên vô địch Hàn Quốc. Phút 32, từ một tình huống phản công tốc độ, Lê Sỹ Bách dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho đại diện Đông Nam Á. Bàn thắng này giúp tâm lý các cầu thủ trẻ trở nên hưng phấn, duy trì được sự tập trung cao độ trong hệ thống phòng ngự.

Bước sang hiệp hai, sức ép từ phía U17 Hàn Quốc tăng lên nghẹt thở. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Xuân Hòa cùng các trung vệ đã giúp U17 Việt Nam đứng vững trước hàng loạt đợt hãm thành. Lối chơi kỷ luật và khả năng bọc lót tốt của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã khiến các chân sút xứ Kim chi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

U17 Việt Nam để thua U17 Hàn Quốc chỉ trong 10 phút cuối. Ảnh: VFF

Bước ngoặt nghiệt ngã từ phút 83

Kịch bản không tưởng bắt đầu xảy ra khi trận đấu bước vào những phút cuối. Việc duy trì cường độ áp lực cao trong hơn 80 phút khiến thể lực của U17 Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. Phút 83, từ một tình huống đá phạt trực tiếp, U17 Hàn Quốc có bàn gỡ hòa quan trọng.

Bàn thua này trở thành bước ngoặt về tâm lý, khiến hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, đối thủ tận dụng triệt để những khoảng trống để ghi thêm 3 bàn thắng nữa, khép lại trận đấu với tỷ số 1-4. Đây là kết quả có phần nghiệt ngã nếu nhìn vào nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ trẻ Việt Nam trong suốt 2/3 thời gian trận đấu.

Sự công nhận từ cổ động viên quốc tế

Dù nhận thất bại đậm, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ cộng đồng bóng đá khu vực. Trên các diễn đàn châu Á, nhiều CĐV Thái Lan và Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối khi Việt Nam đã ở rất gần một chiến thắng lịch sử. Thậm chí, người hâm mộ Hàn Quốc cũng thừa nhận đội nhà đã có một trận thắng nhọc nhằn và đánh giá cao tinh thần chiến đấu của đối thủ.

Thất bại này mang lại bài học đắt giá về việc phân phối sức mạnh và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Tại lượt trận cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland buộc phải giành chiến thắng trước U17 UAE để chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé tham dự đấu trường World Cup.