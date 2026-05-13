U17 Việt Nam tranh vé World Cup với U17 UAE: Bản lĩnh trước ngưỡng cửa lịch sử Thầy trò HLV Cristiano Roland nắm quyền tự quyết tại bảng C giải U17 châu Á 2026. Một kết quả khả quan trước U17 UAE sẽ giúp U17 Việt Nam chính thức góp mặt tại World Cup.

U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. Trận đấu cuối cùng của bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 với U17 UAE vào rạng sáng ngày 14/5 được xem là "trận chung kết" định đoạt tấm vé tham dự U17 World Cup của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

U17 Việt Nam quyết tâm giành tấm vé dự World Cup.

Quyền tự quyết trong tay thầy trò Cristiano Roland

Cục diện bảng C đã có những biến động đáng kể sau khi bảng B kết thúc. Việc chủ nhà U17 Qatar sớm dừng bước đã làm thay đổi cơ chế suất dự World Cup dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự chủ động của U17 Việt Nam. Với 3 điểm sau hai lượt trận và đang đứng nhì bảng, đội bóng áo đỏ hoàn toàn nắm quyền tự quyết.

Chiến thắng trước U17 UAE sẽ đảm bảo chắc chắn một vị trí trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục, đồng nghĩa với tấm vé thông hành tới Qatar dự World Cup. Ngay cả một kết quả hòa cũng có thể giúp Việt Nam đi tiếp, trong trường hợp U17 Yemen không thể gây bất ngờ trước đối thủ mạnh U17 Hàn Quốc ở trận đấu cùng giờ.

Phân tích tương quan lực lượng và tâm lý

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hiện đại với lối chơi kiểm soát và tư duy chiến thuật mạch lạc. Dù vừa trải qua thất bại trước U17 Hàn Quốc, đội bóng vẫn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn quốc tế nhờ sự quả cảm và tính kỷ luật. Ngược lại, áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai các cầu thủ U17 UAE.

Đại diện Tây Á chỉ mới có 1 điểm sau hai trận và buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp. Truyền thông UAE, tiêu biểu là tờ Al Ittihad, đã bày tỏ sự thận trọng đặc biệt trước sức mạnh của Việt Nam. Nhà báo Mutassim Abdullah nhận định U17 Việt Nam là đối thủ khó lường, có thể khiến UAE phải trả giá đắt nếu đối thủ này bộc lộ sự nôn nóng.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu đánh bại Qatar.

Mấu chốt nằm ở bản lĩnh và sự tập trung

Các chuyên gia từ các tờ báo lớn của UAE như Al Khaleej hay Emarat Al Youm đều đồng quan điểm rằng mấu chốt của trận đấu này nằm ở "tinh thần thép". U17 Việt Nam cần rút ra bài học từ trận thua Hàn Quốc để duy trì sự tập trung tối đa, đặc biệt là trong khâu phòng ngự và kiểm soát nhịp độ ở những phút cuối trận.

U17 UAE có lợi thế về thể hình và thể lực, nhưng lại bộc lộ sự lúng túng khi đối mặt với áp lực cao. Đây chính là sơ hở mà các học trò của HLV Cristiano Roland có thể khai thác bằng những tình huống luân chuyển bóng nhanh và tấn công vào khoảng trống giữa các tuyến.

Hiện thực hóa giấc mơ World Cup

Giấc mơ World Cup đang ở gần hơn bao giờ hết nhờ sự đầu tư bài bản và triết lý bóng đá đúng đắn. Dù đối thủ sẽ chơi tấn công tổng lực vì không còn gì để mất, sự chắc chắn và tính kỷ luật sẽ là chìa khóa để U17 Việt Nam đứng vững. Một màn trình diễn đúng phong độ không chỉ mang lại kết quả tích cực mà còn khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.