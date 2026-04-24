U17 Việt Nam trước cơ hội lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á trong cuộc tái đấu Malaysia Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam hướng đến chức vô địch thứ 4 lịch sử tại giải U17 Đông Nam Á khi đối đầu một Malaysia đang khát khao phục hận.

Trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á đang nóng lên hơn bao giờ hết khi U17 Việt Nam chuẩn bị tái đấu với đối thủ đầy duyên nợ U17 Malaysia. Đây không chỉ là trận tranh ngôi vương mà còn là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam thiết lập một cột mốc lịch sử mới tại đấu trường khu vực, khẳng định vị thế dẫn đầu trong công tác đào tạo trẻ.

U17 Việt Nam đang chờ đợi U17 Malaysia ở trận chung kết. Ảnh: VFF

Tham vọng phục hận của Harimau Muda

Tiến vào trận đấu cuối cùng, U17 Malaysia đang nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà. Tờ Harimau Malaya đã gọi đây là "Nhiệm vụ phục hận", phản ánh ý chí quyết tâm của thầy trò HLV Shukor Adan. Đối với Malaysia, việc lọt vào đến trận chung kết đã là một thành tích vượt xa mục tiêu ban đầu của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Sự tự tin của đội bóng có biệt danh "Mãnh sư trẻ" đang ở mức cao nhất sau chiến thắng thuyết phục trước U17 Lào tại bán kết. Tuy nhiên, vết gờn tâm lý lớn nhất của họ chính là thất bại nặng nề 0-4 trước chính U17 Việt Nam ở ngay ngày ra quân của vòng bảng. Tờ Makan Bola nhấn mạnh rằng người hâm mộ Malaysia vẫn chưa thể quên trận thua đó và khẳng định đội nhà đang nỗ lực tối đa để đòi lại món nợ cũ, qua đó tái lập ánh hào quang vô địch như năm 2019.

Sức mạnh áp đảo từ con số 4-0

Dù đối thủ đang hừng hực khí thế, U17 Việt Nam vẫn được đánh giá là "bức tường thành" khó vượt qua. Những thống kê lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland. Thực tế chỉ ra rằng, trong hai lần chạm trán gần nhất tại vòng loại U17 châu Á 2026 và vòng bảng U17 Đông Nam Á 2025, U17 Việt Nam đều giành chiến thắng áp đảo với cùng tỷ số 4-0.

Sự vượt trội về mặt chiến thuật và bản lĩnh thi đấu đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận trong những lần đối đầu trực tiếp. Lợi thế tâm lý này là vũ khí quan trọng giúp U17 Việt Nam tự tin triển khai lối đá kiểm soát, áp đặt trước một Malaysia thường xuyên bộc lộ sơ hở khi phải đẩy cao đội hình tấn công.

Cơ hội độc chiếm kỷ lục Đông Nam Á

Trận chung kết này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam cùng với Thái Lan và Australia đang là những đội bóng giàu thành tích nhất tại sân chơi U17 khu vực. Nếu đánh bại Malaysia để nâng cao chiếc cúp vô địch lần này, U17 Việt Nam sẽ chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội duy nhất có 4 lần đăng quang.

Dưới triều đại của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam không chỉ trình diễn một bộ mặt hiệu quả về kết quả mà còn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật. Một chiến thắng trước Malaysia không chỉ giúp hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự phát triển đúng đắn của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm qua. Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính giữa khao khát đổi vận của người Mã và bản lĩnh của nhà vua đang chờ đợi ngày đăng quang.