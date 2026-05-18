U17 Việt Nam và bài toán thể lực trước World Cup 2026: Hành trình nâng tầm tầm vóc Sau tấm vé lịch sử dự World Cup U17 2026, HLV Cristiano Roland đang nỗ lực giải quyết điểm yếu thể hình và cường độ thi đấu để sẵn sàng cho đấu trường thế giới tại Qatar.

Sau khi lập kỳ tích giành quyền dự World Cup U17 2026, U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị mang tính quyết định. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng áo đỏ phải đối mặt với bài toán nan giải: làm thế nào để xóa bỏ khoảng cách về thể hình và duy trì sức bền trong suốt 90 phút thi đấu cường độ cao.

Khoảng cách thể lực và bài học từ thất bại trước U17 Úc

Thất bại 0-3 trước U17 Úc tại tứ kết Giải U17 châu Á 2026 là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất cho những hạn chế về mặt thể chất. Với chiều cao trung bình chỉ đạt 1m73, các cầu thủ trẻ Việt Nam thường xuyên rơi vào thế yếu trong các pha không chiến và những tình huống va chạm trực diện. Khi thể lực bị bào mòn ở những phút cuối, độ chính xác trong các đường chuyền và khả năng tổ chức phòng ngự cũng suy giảm đáng kể.

U17 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng bởi hành trình tại World Cup U17 rất gian nan.

Đây là vấn đề cốt lõi mà ban huấn luyện cần ưu tiên khắc phục trong 5 tháng tới. Việc nâng cấp chất lượng chuyên môn trước khi bước ra sân chơi thế giới tại Qatar vào tháng 11 là nhiệm vụ bắt buộc nếu muốn tạo nên bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu châu lục và thế giới.

Kế hoạch 5 tháng và chiến lược sàng lọc nhân sự

Để duy trì nhịp độ thi đấu, HLV Cristiano Roland sẽ tận dụng tối đa Giải U17 quốc gia diễn ra vào tháng 6 tới. Đây là cơ hội quý giá để những trụ cột như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Trần Hoàng Việt hay nhóm cầu thủ từ lò PVF như Lý Xuân Hòa, Nguyễn Văn Dương và Lê Sỹ Bách được cọ xát thực tế.

Bên cạnh việc rèn giũa khung đội hình cũ, ban huấn luyện cũng đặt mục tiêu tìm kiếm những nhân tố mới có thể hình vượt trội. Mục tiêu là xây dựng một đội hình có chiều sâu, đủ sức chống chọi với những đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh và tốc độ.

Rào cản từ thiếu hụt sân chơi chuyên nghiệp

Một trong những thách thức lớn nhất đối với lứa cầu thủ sinh năm 2009 là sự thiếu hụt các giải đấu chính thức. Các giải chuyên nghiệp như V-League hay hạng Nhất vốn quá khắc nghiệt đối với lứa tuổi 17, khiến cơ hội ra sân thường xuyên của các tài năng trẻ bị hạn chế.

Để giải quyết nút thắt này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu và tổ chức các trận giao hữu quốc tế chất lượng cao. Dự kiến vào tháng 10, đội sẽ có đợt tập trung cao điểm để hoàn thiện sơ đồ chiến thuật. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, bóng đá trẻ cần sự kiên nhẫn và đầu tư dài hạn để sẵn sàng cho thử thách lớn nhất tại World Cup sắp tới.