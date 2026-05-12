U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup: AFC nhận định nhiệm vụ trước UAE rất đơn giản Thầy trò HLV Cristiano Roland nắm quyền tự quyết trong cuộc đối đầu với U17 UAE tại bảng C, nơi một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra những nhận định đầy lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội tuyển U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á. Theo cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu lục, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lịch sử khi nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong tay trước lượt trận cuối cùng.

U17 Việt Nam sắp tái đấu U17 UAE.

Kịch bản "rất đơn giản" để đi tiếp

AFC đánh giá nhiệm vụ của U17 Việt Nam trước đối thủ U17 UAE là "rất đơn giản": Chỉ cần giành trọn 3 điểm, đại diện Đông Nam Á sẽ chính thức ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp. Một chiến thắng trước đội bóng Tây Á sẽ giúp Việt Nam đi tiếp mà không cần bận tâm đến kết quả của cặp đấu cùng giờ giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

Thực tế, cánh cửa vào tứ kết của thầy trò ông Cristiano Roland còn rộng mở hơn thế. Trong trường hợp U17 Hàn Quốc giành chiến thắng hoặc hòa U17 Yemen, U17 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước UAE là đủ để vượt qua vòng bảng. Đây là lợi thế tâm lý cực lớn cho các cầu thủ trẻ trước khi bước vào trận đấu diễn ra lúc 0h ngày 14/5 (giờ Việt Nam).

Phân tích cục diện bảng C

Sau hai lượt trận, cục diện bảng C đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt. U17 Hàn Quốc hiện dẫn đầu với 4 điểm, theo sát là U17 Việt Nam với 3 điểm (xếp trên Yemen nhờ chỉ số đối đầu). Trong khi đó, U17 UAE đang đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm duy nhất.

Thứ hạng Đội bóng Điểm Ghi chú 1 U17 Hàn Quốc 4 Đang dẫn đầu 2 U17 Việt Nam 3 Xếp trên nhờ đối đầu 3 U17 Yemen 3 Cạnh tranh gay gắt 4 U17 UAE 1 Buộc phải thắng

Đối với U17 UAE, họ không còn đường lui và buộc phải đánh bại Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng Tây Á đã bộc lộ nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự khi để vuột mất lợi thế dẫn bàn trong cả hai trận gặp Hàn Quốc và Yemen. Đây chính là điểm yếu mà các chân sút Việt Nam có thể khai thác.

Đích đến FIFA U17 World Cup 2026

Đáng chú ý, giải đấu năm nay không chỉ dừng lại ở danh hiệu châu lục. Những đội bóng lọt vào tới vòng tứ kết sẽ nghiễm nhiên giành được suất tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Đây chính là động lực lớn nhất để U17 Việt Nam duy trì sự tập trung tối đa. AFC cũng đưa ra lời cảnh báo rằng các cầu thủ trẻ cần tránh lặp lại những sai lầm cá nhân từng xuất hiện trong trận gặp Hàn Quốc để bảo vệ thành quả của mình. Một lối chơi kỷ luật và sự điềm tĩnh dưới áp lực sẽ là chìa khóa để Việt Nam hoàn thành mục tiêu World Cup.