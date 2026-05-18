U17 Việt Nam và chiến lược nâng cấp thể chất cho mục tiêu World Cup 2026 Sau khi giành vé tới Qatar, HLV Cristiano Roland ưu tiên cải thiện thể hình và sức bền cho lứa cầu thủ 2009 nhằm khỏa lấp khoảng cách trình độ với các đối thủ quốc tế.

Chiến tích giành vé tham dự vòng chung kết World Cup U17 2026 là một cột mốc lịch sử, nhưng cũng đồng thời đặt ra những thử thách khắc nghiệt cho bóng đá trẻ Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh tại Qatar vào tháng 11 tới, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự đang bước vào cuộc đua với thời gian để giải quyết bài toán thể lực và hình thể của các cầu thủ trẻ.

U17 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng bởi hành trình tại World Cup U17 rất gian nan.

Bài học từ thực tế tại đấu trường châu lục

Thất bại 0-3 trước U17 Úc tại tứ kết Giải U17 châu Á 2026 đã phơi bày những hạn chế rõ nét của U17 Việt Nam. Dù có kỹ thuật và tư duy chiến thuật tiến bộ, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn chịu thiệt thòi lớn trong các pha tranh chấp trực diện. Với chiều cao trung bình chỉ đạt 1m73, đội hình Việt Nam thường xuyên thất thế trong các tình huống bóng bổng và không thể duy trì cường độ pressing cao trước những đối thủ có thể chất vượt trội.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở thể hình mà còn nằm ở sức bền. Thống kê cho thấy thể lực của toàn đội bị bào mòn đáng kể sau các trận cầu căng thẳng, dẫn đến việc suy giảm độ chính xác trong các đường chuyền và khả năng dứt điểm ở những phút cuối trận. Đây được xem là yếu tố then chốt cần phải khắc phục trước khi bước ra sân chơi thế giới, nơi các đối thủ có sức mạnh và tốc độ ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Kế hoạch 5 tháng và sự sàng lọc nhân sự

Ban huấn luyện đã xác định 5 tháng tới là giai đoạn "vàng" để nâng cấp chất lượng chuyên môn. Chiến lược của HLV Roland là tận dụng Giải U17 quốc gia vào tháng 6 tới để duy trì cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu cho các trụ cột. Những cái tên quan trọng như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Trần Hoàng Việt cùng nhóm cầu thủ từ học viện PVF như Lý Xuân Hòa, Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Ngọc Anh Hào và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa sẽ là nòng cốt được theo dõi sát sao.

Bên cạnh việc rèn giũa những gương mặt cũ, HLV Cristiano Roland cũng đặt mục tiêu tìm kiếm những nhân tố mới có thể hình ấn tượng để bổ sung chiều sâu đội hình. Việc đa dạng hóa các phương án nhân sự với những cầu thủ có sải chân dài và khả năng tranh chấp tay đôi tốt sẽ giúp U17 Việt Nam chủ động hơn trong việc triển khai các sơ đồ chiến thuật phòng ngự phản công tại Qatar.

Vượt qua rào cản về cơ hội cọ xát

Một trong những thách thức lớn nhất đối với lứa cầu thủ sinh năm 2009 hiện nay là thiếu môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Ở độ tuổi này, các cầu thủ rất khó để tìm suất đá chính tại các giải đấu khắc nghiệt như V-League, Giải hạng Nhất hay thậm chí là Giải U21 quốc gia. Việc thiếu hụt thời gian ra sân thực tế có thể làm chậm tiến trình phát triển và tích lũy kinh nghiệm trận mạc của các tài năng trẻ.

Để giải quyết nút thắt này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động xây dựng lộ trình tập huấn chuyên sâu và tổ chức các trận giao hữu quốc tế chất lượng cao. Theo kế hoạch, đội sẽ có đợt hội quân quan trọng vào tháng 10 để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, bóng đá trẻ đòi hỏi sự kiên nhẫn và đầu tư bài bản, đồng thời khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào tiềm năng của lứa cầu thủ hiện tại trong hành trình chinh phục thử thách World Cup sắp tới.