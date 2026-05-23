U17 Việt Nam và cơ hội thiết lập kỷ lục lịch sử tại Vòng chung kết World Cup U17 2026 Nằm tại bảng G đầy thử thách, thầy trò HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng World Cup U17 2026 để thiết lập kỷ lục mới cho bóng đá Đông Nam Á.

U17 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại Vòng chung kết World Cup U17 2026 diễn ra tại Qatar. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới thời HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ của Việt Nam được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là "ẩn số" thú vị nhất bảng G, nơi có sự hiện diện của những đối thủ mạnh như Mali, Bỉ và New Zealand.

U17 Việt Nam được đánh giá cao tại VCK World Cup U17 vào tháng 11 tới. Ảnh: VFF.

Mục tiêu phá vỡ giới hạn của bóng đá Đông Nam Á

Tại đấu trường thế giới diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, U17 Việt Nam mang theo kỳ vọng vượt qua thành tích của những người hàng xóm như Thái Lan hay Indonesia trong quá khứ. Truyền thông khu vực, đặc biệt là tờ Bola Sport (Indonesia), nhận định rằng nếu thầy trò HLV Roland tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, họ sẽ trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này tại giải vô địch U17 thế giới.

Dù rơi vào bảng đấu gồm U17 Bỉ giàu kỹ thuật, U17 Mali giàu sức mạnh và U17 New Zealand đầy kinh nghiệm, lối chơi kỷ luật của Việt Nam vẫn được xem là một thách thức đáng gờm. Giới chuyên môn đánh giá trình độ giữa các đội tại bảng G không quá chênh lệch, mở ra kịch bản về một cuộc đua giành vé đi tiếp vô cùng khó lường.

Sự thận trọng từ các đối thủ quốc tế

Không chỉ truyền thông khu vực, báo giới Mali cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho đại diện Việt Nam. Tờ Match Mali nhận định mỗi điểm số tại bảng G đều mang tính quyết định, trong khi tờ Équipe du Mali de Football đưa ra lời cảnh báo cho đội nhà rằng các trận gặp U17 Việt Nam hay U17 New Zealand sẽ không khác gì những trận chung kết.

Mặc dù U17 Mali được xem là ứng cử viên sáng giá nhất nhờ bề dày thành tích tại các giải trẻ, nhưng lối chơi pressing cường độ cao mà HLV Cristiano Roland đang áp dụng cho U17 Việt Nam có thể tạo nên sự khác biệt. Khả năng chịu áp lực và tính tổ chức trong phòng ngự-phản công sẽ là chìa khóa để Việt Nam tìm kiếm kết quả có lợi trước các đối thủ vượt trội về thể hình.

Lịch thi đấu và bài toán chiến thuật

Theo lịch thi đấu chính thức từ FIFA, lộ trình của U17 Việt Nam tại bảng G được sắp xếp theo độ khó tăng dần. Đây là cơ hội để toàn đội bắt nhịp với cường độ đỉnh cao trước khi bước vào trận đấu quyết định ở lượt cuối.

Ngày Đối thủ Tính chất 20/11 U17 Bỉ Trận ra quân 23/11 U17 New Zealand Lượt trận thứ 2 26/11 U17 Mali Lượt trận cuối

Đối diện với một U17 Mali ưa thích tranh chấp tay đôi và tấn công trực diện, HLV Roland cần chuẩn bị một nền tảng thể lực bền bỉ cho các học trò. Sự tập trung tối đa trong 270 phút vòng bảng sẽ là điều kiện tiên quyết để bóng đá trẻ Việt Nam viết nên trang sử mới tại đấu trường World Cup.