U17 Việt Nam và kịch bản bảng tử thần tại World Cup 2026 Sau chiến tích lịch sử giành vé dự sân chơi thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland đối mặt thử thách lớn khi có nguy cơ chạm trán những gã khổng lồ như Brazil hay Tây Ban Nha ngay từ vòng bảng.

Bóng đá trẻ Việt Nam vừa đánh dấu cột mốc lịch sử khi chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Đây là kết quả từ hành trình đầy ấn tượng của thầy trò HLV Cristiano Roland tại đấu trường châu lục, đưa Việt Nam trở thành một trong 9 đại diện ưu tú của châu Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.

Thử thách từ nhóm hạt giống số 4

Dù đã ghi tên mình vào danh sách 38 đội bóng xuất sắc nhất thế giới, U17 Việt Nam đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt về phân loại hạt giống. Do là lần đầu tiên tham dự giải đấu, đội tuyển áo đỏ nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 4 – nhóm có thứ hạng thấp nhất trong lễ bốc thăm.

Vị trí này khiến U17 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng đấu "tử thần". Theo tính toán, đội bóng của HLV Roland có thể phải đụng độ sớm với các nền bóng đá hàng đầu thế giới từ châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Italia hoặc những "ông kẹ" Nam Mỹ như Brazil và Argentina. Tuy nhiên, nhìn vào thành công của Indonesia – đội bóng láng giềng từng tạo địa chấn khi đánh bại U17 Honduras tại World Cup, các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin tạo nên bất ngờ.

Sát cánh cùng những đại diện hàng đầu châu lục

Tại kỳ World Cup lần này, Việt Nam vinh dự đứng chung hàng ngũ với những cường quốc bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Qatar. Việc có tới 9 đại diện châu Á góp mặt cho thấy sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá khu vực trong công tác đào tạo trẻ.

Thành công của U17 Việt Nam mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Cristiano Roland. Lối chơi kỷ luật, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và tinh thần chiến đấu ngoan cường đã giúp đội bóng vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành vé tới sân chơi thế giới.

Mục tiêu trước mắt: Trận tứ kết châu Á với Australia

Trước khi chính thức bước ra đấu trường World Cup, U17 Việt Nam đang tập trung tối đa cho trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 gặp U17 Australia. Trận đấu then chốt này sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Tại vòng bảng, Việt Nam đã khẳng định sức mạnh khi đứng đầu bảng C với 6 điểm, vượt qua cả ứng viên vô địch Hàn Quốc.

Dù từng đánh bại Australia với tỷ số 2-1 tại giải khu vực Đông Nam Á, HLV Roland vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông nhận định đối thủ đã có những thay đổi đáng kể về mặt nhân sự và tư duy chiến thuật. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút chính thức, loạt sút luân lưu cân não sẽ quyết định tấm vé vào bán kết. Đây là bước đệm quan trọng để các cầu thủ trẻ rèn luyện bản lĩnh trước khi đối đầu với những thử thách lớn hơn tại World Cup 2026.