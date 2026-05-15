U17 Việt Nam và kỳ tích World Cup: Thay đổi từ V-League để không lãng phí thế hệ vàng Chiến tích dự World Cup của thầy trò Cristiano Roland mở ra hy vọng cho mục tiêu 2034, nhưng đòi hỏi sự thay đổi căn cơ về môi trường phát triển tại V-League.

U17 Việt Nam đã chính thức trở lại đấu trường World Cup sau một thập kỷ chờ đợi bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland, lứa cầu thủ sinh năm 2008-2009 không chỉ giành vé đi tiếp mà còn trình diễn một bộ mặt chiến thuật hiện đại, tạo nên sức hút lớn đối với người hâm mộ và giới chuyên môn.

Sự lột xác về tư duy chơi bóng

Những con số thống kê đã minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc của U17 Việt Nam. Trong suốt 2 năm qua, đội bóng này chỉ để thua duy nhất 1 trận trong tổng số 19 trận chính thức. Đặc biệt, khả năng tấn công của tập thể này vô cùng ấn tượng với 55 bàn thắng ghi được chỉ trong 13 trận đấu gần nhất.

Thay vì lối đá phòng ngự co cụm truyền thống, đội quân của ông Cristiano Roland đã thể hiện một tư duy chiến thuật hiện đại. Khả năng kiểm soát trận đấu điềm tĩnh và kỹ thuật ban bật sắc sảo đã giúp U17 Việt Nam lần lượt quật ngã các đối thủ mạnh như Úc, Uzbekistan và UAE. Huấn luyện viên Roland khẳng định các học trò của ông không chỉ tiềm năng mà đã thực sự thấm nhuần cách chơi bóng khoa học và chủ động.

Lộ trình hướng tới World Cup 2034

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận đây sẽ là lực lượng nòng cốt cho chiến dịch vòng loại World Cup 2034. Theo lộ trình đã vạch ra, lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục được trui rèn tại cấp độ U20 trong 2 năm tới trước khi sẵn sàng tiếp quản đội tuyển quốc gia sau khoảng 7 năm nữa. Mục tiêu dài hạn đã rõ ràng, nhưng thách thức lớn nhất nằm ở giai đoạn phát triển kế tiếp của các cầu thủ trẻ.

Bài học từ những "thế hệ biến mất"

Dù đang trong không khí hân hoan, bóng đá Việt Nam vẫn phải đối mặt với nỗi lo về sự mai một tài năng. Nhìn lại 10 năm trước, lứa U16 của huấn luyện viên Đinh Thế Nam từng gây chấn động khi lọt vào tứ kết châu Á với lối đá hoa mỹ. Tuy nhiên, sau ngưỡng cửa tuổi 17, phần lớn các tài năng khi đó như Hữu Thắng, Duy Khiêm hay Thanh Bình đều không thể bứt phá lên đỉnh cao.

Ngoại trừ Hai Long có chỗ đứng tại đội tuyển quốc gia, nhiều cái tên khác đã nhạt nhòa trong giai đoạn 5 năm "bản lề" (từ 17 đến 22 tuổi). Đây được coi là "hố đen" đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam khi họ thiếu môi trường cọ xát thực tế tại hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

U17 Việt Nam cần được V-League tạo điều kiện mài giũa.

Cần cuộc cách mạng tại V-League

Để U17 Việt Nam không đi vào vết xe đổ của các thế hệ trước, hệ thống V-League cần có sự thay đổi mạnh mẽ. Hiện tại, giải đấu cao nhất Việt Nam vẫn ưu tiên ngoại binh và lối đá bóng dài thực dụng, vô tình thu hẹp không gian phát triển của các nội binh trẻ.

Các chuyên gia cho rằng cầu thủ trẻ cần được thi đấu tối thiểu 25-30 trận mỗi năm ở cấp độ chuyên nghiệp thay vì chỉ đá các giải trẻ ngắn ngày. Việc các câu lạc bộ dũng cảm trao cơ hội cho nhân tố trẻ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại binh đắt giá là yếu tố then chốt để bảo vệ thành quả hiện tại. Tấm vé World Cup trẻ chỉ là điểm khởi đầu, và để những hạt giống này trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, họ cần một môi trường đủ chuyên nghiệp để trưởng thành.