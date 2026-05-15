U17 Việt Nam và tấm vé World Cup: Từ cột mốc lịch sử đến thực tế khắc nghiệt Việc giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026 là bước ngoặt lớn, nhưng để thực sự cạnh tranh ở đấu trường thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland cần giải quyết bài toán thể lực và hệ thống thi đấu.

Việc U17 Việt Nam chính thức giành quyền góp mặt tại VCK U17 World Cup 2026 không chỉ là một kỳ tích đơn thuần, mà còn là cột mốc khẳng định tiềm năng của thế hệ cầu thủ sinh năm 2009. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chuyên môn, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy thử thách. Để không trở thành đội bóng "dạo chơi" tại Qatar, bóng đá Việt Nam cần một lộ trình nâng cấp toàn diện và thực chất.

Thước đo Australia và bài học từ những thất bại

Trước khi mơ về những kết quả xa hơn tại World Cup, thử thách ngay trước mắt của thầy trò HLV Cristiano Roland chính là trận tứ kết với U17 Australia. Đây là đối thủ sở hữu bảng thành tích đáng nể với 13 lần góp mặt ở sân chơi thế giới, đại diện cho tiêu chuẩn khắt khe về thể chất và tư duy chơi bóng hiện đại.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia ở trận tứ kết.

Trận thua 1-4 trước Hàn Quốc ở vòng bảng là một tín hiệu cảnh báo cần thiết. Nó phơi bày khoảng cách về trình độ giữa Việt Nam và các cường quốc bóng đá trẻ châu lục. Dù Australia hay Hàn Quốc chỉ được xem là những đội tuyển tầm trung tại đấu trường World Cup, nhưng việc đối đầu với họ chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ nhận diện rõ vị thế hiện tại, từ đó điều chỉnh giáo án chuẩn bị cho nửa năm sắp tới.

Bài toán thể lực và chiều sâu đội hình

Bóng đá hiện đại, đặc biệt là ở cấp độ World Cup, đòi hỏi cường độ tranh chấp cực cao và sức bền bền bỉ. Bài học từ kỳ U20 World Cup 2017 vẫn còn nguyên giá trị: HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó đã phải áp dụng những giáo án thể lực chuyên biệt để lứa Quang Hải, Hoàng Đức không bị hụt hơi trước các đối thủ từ châu Âu và châu Phi.

Hiện tại, mật độ thi đấu dày đặc 3-4 ngày mỗi trận đang bào mòn thể trạng của các trụ cột U17 Việt Nam. Trong khi đó, HLV Roland vẫn đang thiếu các phương án thay thế có trình độ tương đương để thực hiện xoay tua. Nếu không sớm cải thiện nền tảng thể chất và mở rộng chiều sâu đội hình, đội tuyển sẽ rất khó trụ vững trước những đối thủ có thể hình và sức mạnh vượt trội.

U17 Việt Nam còn nhiều việc phải làm sau khi giành vé dự U17 World Cup.

Thay đổi từ hệ thống giải quốc nội

Về tầm nhìn vĩ mô, sự thành công của một lứa cầu thủ không thể chỉ dựa vào các đợt tập trung ngắn hạn. Hệ thống giải quốc nội mới chính là bệ phóng vững chắc nhất. Hiện nay, số trận đấu tích lũy của một cầu thủ 15-16 tuổi tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn, chưa đạt mức 15-20 trận chính thức mỗi năm.

Việc tăng cường tần suất thi đấu không chỉ giúp các em tích lũy bản lĩnh trận mạc mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để ban huấn luyện sàng lọc nhân tài. Sự đồng hành của các trung tâm đào tạo trẻ và các doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã tạo ra nền tảng, nhưng giờ là lúc cần sự chuẩn bị khoa học và đầu tư trọng điểm hơn nữa để những "chiến binh sao vàng" thế hệ mới sẵn sàng bước ra biển lớn.