U17 Việt Nam vào bảng đấu thuận lợi tại World Cup 2026 cùng Bỉ và Mali Lễ bốc thăm tại Zurich đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand. Đây là cơ hội lớn cho thầy trò chúng ta trong lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới.

Đúng 21h00 ngày 21/5 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 đã chính thức diễn ra tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi FIFA lần thứ hai áp dụng thể thức mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự, tạo điều kiện cho những nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam có cơ hội cọ xát tại đỉnh cao.

Lá thăm may mắn tại Zurich

Với chiến tích lọt vào tứ kết Giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vinh dự trở thành một trong 9 đại diện của châu lục góp mặt tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12. Dù nằm ở nhóm hạt giống số 4 và từng gặp sự cố hy hữu khi bị FIFA bỏ sót tên trong danh sách phân nhóm ban đầu, thầy trò chúng ta cuối cùng đã nhận được kết quả đầy hứa hẹn.

Kết quả bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026. Ảnh: FIFA.

Tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Mali, New Zealand và Bỉ. So với mặt bằng chung của một kỳ World Cup, đây được đánh giá là bảng đấu "dễ thở" và mở ra cơ hội cạnh tranh thực tế cho đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Trong khi Bỉ vẫn là cái tên sừng sỏ từ châu Âu, thì Mali và New Zealand là những thử thách vừa tầm nếu đội tuyển duy trì được sự kỷ luật và tính đột biến.

Sự tương phản với các đại diện châu Á

Trái ngược với niềm vui của Việt Nam, các đại diện khác của châu lục lại rơi vào những bảng đấu đầy sóng gió. Đáng chú ý nhất là U17 Trung Quốc khi phải nằm ở bảng H cùng hai đối thủ cực mạnh là Tây Ban Nha và Morocco. U17 Úc cũng đối mặt với thử thách cực đại khi đụng độ Đan Mạch và Argentina tại bảng C.

Trong khi đó, Uzbekistan sẽ phải tìm cách vượt qua Ý và Bờ Biển Ngà tại bảng E. U17 Hàn Quốc có phần may mắn hơn khi nằm ở bảng B cùng Ecuador và New Caledonia, một kịch bản tương đối giống với vị thế của Việt Nam tại bảng G.

Cơ hội viết nên lịch sử trên đất Qatar

U17 Việt Nam bước vào giải đấu này với tư cách là một trong sáu "tân binh" lần đầu tham dự, bên cạnh Tanzania, Montenegro, Romania, Serbia và Hy Lạp. Việc nhà đương kim vô địch năm 2025 là Bồ Đào Nha không thể vượt qua vòng loại cho thấy sự biến động và tính cạnh tranh gắt gao của bóng đá trẻ thế giới hiện nay.

Với tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau sự cố phân nhóm hạt giống, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế của bóng đá trẻ khu vực trên bản đồ bóng đá thế giới. Giải đấu tại Qatar vào cuối năm nay hứa hẹn sẽ là chương mới đầy cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ nước nhà.