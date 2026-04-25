U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2026: Kỷ lục 4 lần đăng quang sau chiến thắng 3-0 Đánh bại Malaysia thuyết phục trong trận chung kết tại Indonesia, U17 Việt Nam chính thức vượt qua Thái Lan và Australia để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất.

U17 Việt Nam đã chính thức trở thành "ông vua" mới của bóng đá trẻ khu vực sau khi hạ gục U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 24/4. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu vô địch mà còn giúp bóng đá Việt Nam thiết lập kỷ lục mới với 4 lần đăng quang, vượt qua thành tích của cả Thái Lan và Australia.

Sự áp đảo tuyệt đối trong trận chung kết

Trên sân Gelora Delta (Indonesia), đoàn quân áo đỏ đã thể hiện một lối chơi gắn kết và đầy bản lĩnh. Ngay từ phút thứ 11, Đào Quý Vương đã tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận.

Đáng chú ý, ngôi sao sáng nhất trận đấu gọi tên Nguyễn Văn Dương. Tiền vệ này đã có màn trình diễn thăng hoa với một cú đúp đẳng cấp. Anh nhân đôi cách biệt ở phút 45+4 trước khi hoàn tất chiến thắng 3-0 ở phút 54, khiến mọi nỗ lực vùng lên của U17 Malaysia trở nên vô vọng.

Truyền thông Malaysia: "Việt Nam quá mạnh"

Thất bại trắng 0-3 tại chung kết, cộng với trận thua 0-4 ở vòng bảng trước đó, khiến dư luận Malaysia phải nhìn nhận thực tế về sự chênh lệch trình độ. Tờ New Straits Times nhận định các cầu thủ Việt Nam thi đấu quá sắc sảo và bản lĩnh. Theo tờ báo này, dù HLV Shukor Adan đã cố gắng tạo ra những thay đổi chiến thuật, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Malaysia là chưa đủ để khỏa lấp khoảng cách về chuyên môn.

Bên cạnh đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ bóng đá xứ Mã cũng dành sự tôn trọng lớn cho đội tân vô địch. Nhiều ý kiến cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nên cử cán bộ sang Việt Nam học tập mô hình đào tạo trẻ, thay vì chỉ tập trung hướng ngoại sang châu Âu hay Nhật Bản. Một số cổ động viên thẳng thắn thừa nhận U17 Việt Nam hiện đang ở một đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của khu vực.

Thống kê ấn tượng của U17 Việt Nam tại giải đấu:

Đội bóng đầu tiên có 4 lần vô địch U17 Đông Nam Á. Hàng công: Ghi 7 bàn thắng vào lưới Malaysia trong 2 lần đối đầu gần nhất mà không để thủng lưới.

Ghi 7 bàn thắng vào lưới Malaysia trong 2 lần đối đầu gần nhất mà không để thủng lưới. Thứ hạng lịch sử: Chính thức vượt qua Thái Lan và Australia (cùng có 3 lần vô địch) về số danh hiệu.

Thành công này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của bóng đá trẻ Việt Nam tại Đông Nam Á, đồng thời tạo đà tâm lý cực tốt cho lứa cầu thủ này trước khi bước vào các giải đấu châu lục quan trọng trong tương lai.