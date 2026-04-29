U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á: AFF vinh danh bước đệm lịch sử vươn tầm World Cup Sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia, U17 Việt Nam nhận thư chúc mừng từ AFF. Đây là cú hích quan trọng cho thầy trò HLV Cristiano Roland trước thềm chiến dịch săn vé World Cup.

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa xác lập cột mốc mới khi đăng quang ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia. Ngay sau thành tích này, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi thư khen ngợi, đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc về tính chuyên nghiệp và kỷ luật của các cầu thủ trẻ.

Sự ghi nhận từ AFF về đẳng cấp của lứa trẻ

Trong bức thư gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 28/4, Tổng thư ký Winston, thay mặt Chủ tịch Khiev Sameth, nhấn mạnh chức vô địch là kết quả hoàn toàn xứng đáng. AFF đánh giá cao không chỉ tỷ số mà còn là tinh thần rực lửa và sức mạnh tập thể mà đoàn quân của HLV Cristiano Roland thể hiện xuyên suốt giải đấu.

Cơ quan quyền lực nhất bóng đá khu vực nhận định, danh hiệu này là minh chứng cho chiến lược đào tạo trẻ đúng đắn của Việt Nam thời gian qua. Thành công của lứa U17 không chỉ nâng tầm uy tín quốc gia mà còn thúc đẩy mặt bằng chuyên môn chung của cả khu vực Đông Nam Á đi lên mạnh mẽ.

Thử thách cực đại tại sân chơi châu lục

Danh hiệu khu vực được xem là bước đệm tinh thần quý giá trước khi U17 Việt Nam bước vào chiến dịch quan trọng hơn: Giải vô địch U17 châu Á. Tại đây, thầy trò HLV Cristiano Roland rơi vào bảng C - bảng đấu được nhận diện là thách thức cực đại với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Để cạnh tranh sòng phẳng cho 2 vị trí dẫn đầu, U17 Việt Nam buộc phải duy trì sự tập trung tối đa và tính kỷ luật chiến thuật cao độ. Mục tiêu tối thượng của toàn đội là hiện thực hóa giấc mơ vươn ra biển lớn bằng tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà.