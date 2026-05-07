U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc: Đòn hồi mã thương từ kỷ luật thép của Cristiano Roland Chiến thắng ngày ra quân tạo tâm thế thuận lợi để U17 Việt Nam đối đầu ứng viên vô địch Hàn Quốc bằng lối chơi khoa học cùng khát khao tạo nên bất ngờ tại VCK châu Á 2026.

Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước U17 Yemen trong ngày mở màn vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) đã trút bỏ áp lực tâm lý cho các học trò của Huấn luyện viên Cristiano Roland. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm mà còn là bệ phóng tinh thần để đội tuyển trẻ Việt Nam sẵn sàng đối đầu với "ông lớn" U17 Hàn Quốc vào lúc 23 giờ ngày 10/5 tới với một tâm thế hoàn toàn chủ động.

U17 Việt Nam nỗ lực giải bài toán mang tên U17 Hàn Quốc.

Sức mạnh từ sự gắn kết và tư duy bóng đá hiện đại

Dưới sự dẫn dắt của ông Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang cho thấy sự lột xác về mặt tư duy chơi bóng. Thay vì lối đá tự phát hay chịu trận trước các đối thủ lớn, đội bóng trẻ đang vận hành một hệ thống tổ chức khoa học và có tính liên kết cao. Minh chứng rõ nét nhất là khả năng kiên nhẫn phối hợp, luân chuyển bóng nhịp nhàng ngay cả khi đối đầu với áp lực pressing tầm cao từ đối thủ.

Sự tự tin này được đúc rút từ những trải nghiệm thực tế, điển hình như trận hòa 1-1 đầy bản lĩnh trước U17 Nhật Bản cách đây một năm. Việc các cầu thủ không còn phá bóng bừa bãi mà bình tĩnh xử lý trong không gian hẹp cho thấy khoảng cách trình độ giữa bóng đá trẻ Việt Nam và các cường quốc châu lục đang dần được thu hẹp đáng kể nhờ đấu pháp hợp lý.

Nhận diện sức mạnh và kẽ hở của U17 Hàn Quốc

Đối thủ sắp tới của U17 Việt Nam là một "ngọn núi" thực sự. U17 Hàn Quốc sở hữu bề dày lịch sử với 8 lần dự World Cup và 2 lần vô địch châu Á. Ở trận ra quân, dù bị U17 UAE cầm hòa, nhưng đoàn quân của Huấn luyện viên Kim Hyun-jun đã thể hiện sự áp đảo toàn diện với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70% và tung ra 21 cú dứt điểm.

U17 Hàn Quốc xuất hiện những kẽ hở để U17 Việt Nam khai thác.

Tốc độ và nền tảng thể lực dồi dào là vũ khí đáng sợ nhất của đội bóng xứ kim chi. Tuy nhiên, việc họ để thủng lưới ngay từ phút thứ 8 trước U17 UAE cho thấy hệ thống phòng ngự của Hàn Quốc vẫn tồn tại những kẽ hở khi chưa ổn định đội hình. Đây chính là điểm yếu mà ông Roland cùng các học trò có thể khai thác để tung ra đòn "hồi mã thương" sắc lẹm.

Đấu pháp và nhân tố then chốt

Trong sơ đồ chiến thuật của U17 Việt Nam, sự gắn kết giữa các tuyến đóng vai trò quyết định. Tuyến tiền vệ với sự hiện diện của Quý Vương và Nguyễn Lực mang đến khả năng tranh chấp bền bỉ và sự tự tin khi cầm nhịp dưới áp lực rát. Phía trên, những nhân tố bùng nổ như Đại Nhân, Sỹ Bách hay Quang Hưng luôn sẵn sàng cho những pha phản công tốc độ cao.

Với việc đang tạm dẫn đầu bảng, U17 Việt Nam bước vào trận đấu này mà không còn tâm thế "buộc phải thắng". Sự thanh thoát trong đôi chân của các ngôi sao trẻ, kết hợp với kỷ luật phòng ngự thép, sẽ là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kết quả lịch sử. Như Huấn luyện viên Cristiano Roland từng khẳng định, năng lực cầu thủ Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào, và trận đấu tới đây chính là cơ hội để chứng minh bản sắc đó trước một thế lực hàng đầu châu Á.