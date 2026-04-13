U17 Việt Nam vùi dập Malaysia 4-0 tại ngày ra quân giải Đông Nam Á 2026 Thầy trò HLV Cristiano Roland khẳng định sức mạnh tại bảng A giải U17 Đông Nam Á với chiến thắng 4-0 trước Malaysia, nổi bật là cú đúp rực rỡ của tiền đạo Sỹ Bách.

U17 Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 khi giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.

U17 Việt Nam có chiến thắng giòn giã trước U17 Malaysia tại giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Sỹ Bách tỏa sáng với cú đúp chóng vánh

Bước vào trận đấu với tâm thế tự tin, các cầu thủ trẻ Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 12 phút để đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Sỹ Bách đã chọn vị trí thông minh, dứt điểm chuẩn xác để khai thông thế bế tắc.

Bàn thắng sớm giúp lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" trở nên hưng phấn hơn. Phút 27, một pha phối hợp mẫu mực được thực hiện khi Quý Vương trả ngược bóng tinh tế, tạo điều kiện cho Trọng Nhân bỏ bóng thông minh để Sỹ Bách băng lên dứt điểm trực diện, nâng tỷ số lên 2-0.

Sức mạnh tấn công đa dạng của HLV Cristiano Roland

Không dừng lại ở đó, U17 Việt Nam tiếp tục trừng phạt những sai lầm nơi hàng thủ Malaysia. Phút 38, Quý Vương một lần nữa ghi dấu ấn với đường căng ngang dọn cỗ để Văn Dương dứt điểm chính xác, giúp đội bóng áo đỏ khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3 bàn.

Sang hiệp hai, U17 Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những cái tên như Muslim hay Aiman đã có những tình huống đe dọa khung thành, nhưng sự tập trung của thủ môn Xuân Hòa đã giúp U17 Việt Nam giữ sạch mành lưới.

Phút Cầu thủ ghi bàn Tỷ số 12' Sỹ Bách 1-0 27' Sỹ Bách 2-0 38' Văn Dương 3-0 56' Mạnh Cường 4-0

Đến phút 56, tiền đạo Mạnh Cường đã chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 sau đường kiến tạo của Anh Hào. Trong những phút còn lại, dù điều kiện thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến thể lực, khả năng kiểm soát bóng chắc chắn đã giúp đội nhà bảo toàn trọn vẹn kết quả cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn là lời khẳng định đanh thép về năng lực của lứa cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland. Với phong độ hiện tại, U17 Việt Nam đang tràn trề hy vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.