U19 Australia hạ gục U19 Thái Lan, giành ngôi vương U19 Đông Nam Á Tận dụng triệt để ưu thế thể hình và sai lầm phòng ngự của đối thủ, U19 Australia đánh bại U19 Thái Lan 2-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch khu vực.

Trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về U19 Australia. Dù U19 Thái Lan đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai, sự thực dụng và bản lĩnh của đội bóng xứ Chuột túi đã giúp họ đứng vững trước khi tung đòn kết liễu ở những phút bù giờ cuối cùng.

U19 Australia hạ gục Thái Lan để giành chức vô địch giải U19 Đông Nam Á.

Sức mạnh từ các tình huống cố định

Sau những phút đầu nhập cuộc đầy thận trọng, U19 Australia dần kiểm soát thế trận nhờ ưu thế vượt trội về thể hình và khả năng tranh chấp. Đội bóng vừa loại chủ nhà Indonesia ở bán kết cho thấy sự nguy hiểm trong các pha triển khai bóng ở biên và tình huống cố định.

Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 41. Từ quả đá phạt góc đầy khó chịu của Wong, Garbowski đã chọn vị trí thông minh, thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh tung lưới U19 Thái Lan. Bàn mở tỷ số phản ánh đúng cục diện trên sân khi hàng thủ áo xanh tỏ ra lúng túng trước sức ép không quân từ đối thủ.

Sự phung phí của U19 Thái Lan

Bước sang hiệp hai, HLV phía Thái Lan thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng xứ Chùa vàng tạo ra được một số cơ hội rõ rệt nhờ sự xông xáo của Tippanet và Tatu. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 62, khi Tatu đệm bóng cận thành vọt xà trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ sau đường căng ngang dọn cỗ của đồng đội.

Những phút sau đó, U19 Australia chủ động lùi sâu đội hình, thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp vô cùng khoa học. Điều này khiến các pha phối hợp nhỏ của Thái Lan dần đi vào bế tắc và không còn duy trì được sự sắc sảo cần thiết.

Sai lầm tai hại và đòn kết liễu

Hy vọng cuối cùng của U19 Thái Lan chính thức tan vỡ ở phút bù giờ thứ 8. Trong một nỗ lực triển khai bóng từ sân nhà, hàng thủ áo xanh đã mắc sai lầm nghiêm trọng ngay sát vòng cấm. Beckham Baker nhanh chóng áp sát, cướp bóng và thực hiện pha dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương, ấn định thắng lợi 2-0.

Thông số U19 Australia U19 Thái Lan Tỷ số 2 0 Cầu thủ ghi bàn Garbowski (41'), Beckham Baker (90+8') - Kết quả chung cuộc U19 Australia vô địch

Chiến thắng này khẳng định sức mạnh tuyệt đối của U19 Australia tại giải đấu năm nay. Lối chơi thực dụng, kỷ luật cùng khả năng tận dụng sai lầm đối thủ đã giúp đội bóng xứ Chuột túi một lần nữa đứng trên đỉnh cao bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á.