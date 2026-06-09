U19 Campuchia cầm hòa Australia 2-2: U19 Việt Nam chính thức bị loại Lội ngược dòng quả cảm sau khi bị dẫn trước hai bàn, U19 Campuchia tạo nên cú sốc lớn nhất bảng C khi cầm chân U19 Australia, trực tiếp tiễn U19 Việt Nam rời giải.

Trận đấu cuối cùng tại bảng C giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 đã khép lại với một kịch bản không tưởng. U19 Campuchia, đội bóng bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, đã xuất sắc cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2 sau khi bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một. Kết quả này không chỉ là một kỳ tích với bóng đá Campuchia mà còn giáng một đòn mạnh vào hy vọng đi tiếp của U19 Việt Nam, khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chính thức dừng bước tại giải đấu.

Sự áp đảo chóng vánh của U19 Australia

Bước vào trận đấu với vị thế của ứng viên vô địch, U19 Australia nắm giữ tới 82,9% cơ hội chiến thắng theo các chỉ số phân tích. Đội bóng xứ sở chuột túi chỉ mất đúng hai phút để cụ thể hóa sự chênh lệch đẳng cấp. Tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ đối phương, Mathias Macallister có đường kiến tạo dọn cỗ để Marcus Neill đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

U19 Campuchia giật lại 1 điểm trước U19 Australia sau khi bị dẫn 2 bàn trong hiệp 1.

Đến phút 17, tỷ số đã là 2-0 cho Australia. Harry Crawford thực hiện pha bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang hiểm hóc, tạo điều kiện cho Alexandro Nunes nhân đôi cách biệt. Trong hiệp một, sức ép khủng khiếp từ đội bóng áo vàng khiến khung thành Campuchia liên tục chao đảo, bao gồm một cú sút dội xà ngang của Beckham Baker và một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Cú lội ngược dòng đầy quả cảm của U19 Campuchia

Sang hiệp hai, kịch bản trận đấu thay đổi theo hướng ít ai ngờ tới. U19 Campuchia bắt đầu triển khai lối chơi phản công sắc sảo. Phút 59, hy vọng nhen nhóm khi Sreng Sokea đột phá bên hành lang phải và dứt điểm quyết đoán, bóng đập chân hậu vệ Australia đổi hướng đi thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng này đã tiếp thêm động lực tâm lý cực lớn cho các cầu thủ trẻ Campuchia. Trong khi đó, U19 Australia dù dồn lên tấn công nhưng lại tỏ ra bế tắc trước sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Bi kịch của Australia đến ở phút 81 khi hậu vệ Lewis Marinucci lóng ngóng đá phản lưới nhà sau một tình huống phạt góc, giúp Campuchia quân bình tỷ số 2-2.

Sức ép nghẹt thở và tấm thẻ đỏ phút cuối

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tuyệt vọng của Australia. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến họ phải trả giá bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp của Mathias Macallister ở phút 90+2 sau pha phạm lỗi cao chân nguy hiểm. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự vỡ òa của các cầu thủ Campuchia, trong khi phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Australia chỉ còn biết tự trách mình vì sự chủ quan.

Hệ lụy cay đắng cho U19 Việt Nam

Kết quả hòa 2-2 đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam chính thức mất đi cơ hội lọt vào bán kết để đối đầu với U19 Thái Lan. Dù đã rất nỗ lực nuôi hy vọng sau chiến thắng của các đối thủ khác, nhưng việc Campuchia giành điểm trước Australia đã đóng sập cánh cửa đi tiếp của "Binh đoàn sao vàng". Đây là một kết cục đầy nghiệt ngã cho bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi khu vực năm nay.

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