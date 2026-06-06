U19 Indonesia buộc phải thắng U19 Việt Nam để giành vé vào bán kết Truyền thông Indonesia khẳng định đội nhà cần đánh bại U19 Việt Nam tại lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 để tự quyết tấm vé vào vòng knock-out.

U19 Indonesia cần giành trọn 3 điểm trước U19 Việt Nam tại lượt trận cuối bảng A để tự quyết tấm vé vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, trong bối cảnh đội bóng xứ vạn đảo đang xếp sau đối thủ do kém chỉ số phụ dù cùng sở hữu mạch toàn thắng.

U19 Indonesia chuẩn bị chạm trán Việt Nam.

Áp lực từ hiệu số bàn thắng bại

Dù đang thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bảng AFF U19 Championship 2026, U19 Indonesia vẫn đang đối mặt với sức ép lớn từ dư luận và truyền thông trong nước. Trang CNN Indonesia nhấn mạnh rằng thầy trò huấn luyện viên đội chủ nhà không được phép chủ quan sau những kết quả thuận lợi vừa qua.

Đội tuyển trẻ xứ vạn đảo đã có khởi đầu suôn sẻ với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Họ lần lượt vượt qua U19 Myanmar và U19 Timor Leste với cùng tỷ số 3-0, thể hiện khả năng tấn công ổn định và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, thành tích này chỉ giúp họ đứng thứ hai tại bảng A. U19 Việt Nam, với những chiến thắng đậm hơn trước đó, hiện đang nắm giữ ngôi đầu bảng nhờ chỉ số phụ vượt trội.

Bài toán vị trí nhì bảng xuất sắc nhất

Thể thức thi đấu của giải năm nay tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt khi chỉ có ba đội dẫn đầu mỗi bảng và duy nhất một đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc kết thúc vòng bảng ở vị trí á quân sẽ đẩy U19 Indonesia vào tình thế rủi ro cao, phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác.

Để tránh rơi vào kịch bản bị loại sớm ngay trên sân nhà, giới chuyên môn Indonesia nhận định đội tuyển của họ phải coi cuộc đối đầu với Việt Nam là một trận chung kết thực sự. Một kết quả hòa có thể khiến cơ hội đi tiếp của Indonesia trở nên mong manh nếu các đội nhì bảng ở bảng B và C có điểm số hoặc hiệu số tốt hơn.

Quyết tâm chiếm lĩnh ngôi đầu

Tờ CNN Indonesia khẳng định con đường duy nhất để đảm bảo an toàn là giành chiến thắng trực tiếp. Một trận thắng không chỉ giúp U19 Indonesia vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A mà còn khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên cho chức vô địch.

Trận đấu tới đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra quan trọng về mặt chiến thuật và tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Việc phải đối đầu với một U19 Việt Nam đang có phong độ cao sẽ yêu cầu Indonesia phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.