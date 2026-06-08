U19 Indonesia đánh bại Việt Nam 2-1: Garuda trẻ giành ngôi nhất bảng A kịch tính Bàn thắng trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ đã giúp U19 Indonesia vượt qua U19 Việt Nam với tỷ số 2-1, chính thức bước vào bán kết Giải vô địch U19 AFF 2026 với 9 điểm tuyệt đối.

Trận đối đầu tâm điểm giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam tại lượt trận cuối bảng A Giải vô địch U19 AFF 2026 đã diễn ra với kịch tính được đẩy lên cao trào đến những giây cuối cùng. Dù U19 Việt Nam nắm giữ quyền kiểm soát bóng vượt trội, bản lĩnh và sự thực dụng của đội bóng xứ vạn đảo đã giúp họ giành chiến thắng sát nút 2-1, qua đó hiên ngang tiến vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu bảng.

Màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng

Đoàn quân của HLV Nova Arianto nhập cuộc đầy tự tin sau chuỗi hai trận toàn thắng trước đó. Sự hưng phấn của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 22. Từ một tình huống phối hợp sắc nét, Reno Salampessy đã dứt điểm chính xác, đưa U19 Indonesia vươn lên dẫn trước trong sự cuồng nhiệt của khán giả nhà.

U19 Indonesia đã toàn thắng vòng bảng.

Bị dẫn bàn, U19 Việt Nam không hề nao núng. Các cầu thủ trẻ áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình, liên tục thực hiện các pha hãm thành nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi, thành quả đã đến với U19 Việt Nam ở phút 73. Nguyễn Quốc Khánh là người lập công với cú dứt điểm tinh tế, đưa trận đấu về vạch xuất phát và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương trong những phút cuối trận.

Kịch tính phút bù giờ và bản lĩnh trên chấm 11m

Khi tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa, U19 Indonesia đã chứng minh lý do tại sao họ được đánh giá cao về sức mạnh tinh thần. Trong một nỗ lực tấn công dồn dập ở phút bù giờ, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau sai lầm của hàng thủ đối phương. Đối mặt với áp lực cực lớn, Evandra Florasta đã bình tĩnh đánh bại thủ môn U19 Việt Nam trên chấm 11m, ấn định thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc.

Thống kê chuyên sâu: Sự thực dụng đánh bại kiểm soát bóng

Mặc dù giành chiến thắng, các số liệu thống kê cho thấy đây là một trận đấu mà U19 Indonesia đã phải lép vế về mặt thế trận trước U19 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn ở các chỉ số phân phối bóng nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo ở khâu cuối cùng.

Chỉ số thống kê U19 Indonesia U19 Việt Nam Kiểm soát bóng 40% 60% Số đường chuyền 286 423 Tổng số cú sút 14 9 Bàn thắng 2 1

Sự khác biệt nằm ở khả năng chuyển trạng thái và dứt điểm. U19 Indonesia dù cầm bóng ít hơn nhưng lại tung ra tới 14 cú sút, thể hiện lối chơi trực diện và hiệu quả tối đa trước một hệ thống phòng ngự đôi khi còn thiếu tập trung của đối thủ.

Phát biểu của HLV Nova Arianto

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nova Arianto không giấu nổi sự tự hào về các học trò: "Tôi rất hạnh phúc vì các cầu thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Đối đầu với Việt Nam luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Điều khiến tôi tự hào nhất là sức mạnh tinh thần của các em; dù bị gỡ hòa ở cuối trận, đội bóng vẫn giữ được sự bình tĩnh để chiến đấu và giành chiến thắng."

Chiến thắng này không chỉ giúp U19 Indonesia giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận vòng bảng mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ tại vòng bán kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam dù rời sân với kết quả thất bại nhưng màn trình diễn kiểm soát bóng của họ vẫn để lại những tín hiệu tích cực cho các giải đấu tương lai.