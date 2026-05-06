U19 Indonesia đối đầu U19 Việt Nam: HLV Nova Arianto yêu cầu học trò rũ bỏ nỗi sợ Cuộc đại chiến tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 bước vào giai đoạn quyết định khi Indonesia buộc phải thắng Việt Nam để chiếm ngôi đầu và giành vé trực tiếp vào bán kết.

U19 Indonesia đang đứng trước bài toán "sinh tử" tại lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Để giành quyền tự quyết vào bán kết, đoàn quân của huấn luyện viên Nova Arianto buộc phải giành trọn 3 điểm trước U19 Việt Nam, thay vì trông chờ vào kết quả có lợi từ các bảng đấu khác.

Cục diện bảng A và áp lực cho đội chủ nhà

Sau hai lượt trận, cục diện bảng A đang chứng kiến sự bám đuổi gắt gao giữa hai thế lực bóng đá trẻ hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, lợi thế hiện đang nghiêng về phía U19 Việt Nam sau màn vùi dập U19 Myanmar với tỷ số 5-0. Với hiệu số bàn thắng bại vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chỉ cần một kết quả hòa ở lượt đấu cuối để bảo toàn ngôi đầu bảng.

Ngược lại, dù vừa có chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste, U19 Indonesia vẫn xếp sau do kém chỉ số phụ. Thực tế này đẩy đội bóng xứ Vạn đảo vào thế khó: họ phải thắng để chiếm ngôi đầu, hoặc đối mặt với rủi ro lớn khi phải so sánh chỉ số với các đội đứng thứ hai ở những bảng đấu còn lại.

U19 Indonesia giành chiến thắng trước U19 Timor Leste, nhưng sẽ phải đánh bại U19 Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Mệnh lệnh từ HLV Nova Arianto: Kỷ luật và không sợ hãi

Trước thềm trận đại chiến, huấn luyện viên Nova Arianto đã có những phát biểu nhằm giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò. Ông thừa nhận sức mạnh của đối thủ nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu khắt khe về mặt thái độ thi đấu.

"Tôi muốn thử nghiệm tất cả các cầu thủ và rất vui vì họ đã nỗ lực hết mình. Dẫu vậy, U19 Việt Nam là một thử thách hoàn toàn khác biệt. Họ sở hữu chất lượng đội hình vượt trội và có tinh thần chiến đấu vô cùng mạnh mẽ," chiến lược gia người Indonesia nhận định.

Yếu tố kỷ luật đặt lên hàng đầu

Để khắc chế lối chơi bùng nổ của đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi, ông Nova Arianto nhấn mạnh vào tính kỷ luật trong sơ đồ chiến thuật. Thông điệp đanh thép đã được gửi đi: "Tôi yêu cầu toàn đội không được phép sợ hãi. Chúng tôi cần sự tập trung và tính kỷ luật ở mức cao nhất để định đoạt con đường của mình."

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, U19 Indonesia kỳ vọng sẽ tạo nên một thế trận pressing tầm cao để hạn chế khả năng kiểm soát bóng của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, đây là bài toán không hề đơn giản khi các cầu thủ Việt Nam đang có phong độ rất cao và tâm lý thoải mái.

Thông tin trận đấu

Trận đấu phân định ngôi đầu bảng A giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6 tới đây. Đây không chỉ là cuộc đấu vì điểm số, mà còn là màn khẳng định vị thế của hai nền bóng đá trẻ trước khi bước vào vòng bán kết đầy cam go.