U19 Indonesia thắng áp đảo 3-0: Sẵn sàng đại chiến U19 Việt Nam Thầy trò HLV Nova Arianto duy trì mạch toàn thắng tại giải U19 Đông Nam Á 2026 sau khi đánh bại Timor Leste 3-0, thiết lập trận chung kết bảng A với U19 Việt Nam.

Đội tuyển U19 Indonesia đã có bước chạy đà hoàn hảo cho trận quyết đấu ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á (AFF U19) 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor Leste vào tối 04/06/2026. Kết quả này không chỉ giúp đội chủ nhà duy trì mạch thắng mà còn khẳng định sức mạnh tấn công đáng nể của dàn cầu thủ trẻ xứ vạn đảo.

U19 Indonesia giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Timor Leste.

Sự áp đảo tuyệt đối về thế trận

Trên sân vận động Bắc Sumatra, đoàn quân của huấn luyện viên Nova Arianto đã áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên. Phong cách pressing tầm cao và khả năng luân chuyển bóng linh hoạt đã khiến U19 Timor Leste hoàn toàn rơi vào thế bị động. Các số liệu thống kê sau trận đấu đã phản ánh rõ nét sự chênh lệch này.

Dữ liệu từ Sofascore cho thấy U19 Indonesia kiểm soát bóng lên tới 62%, thực hiện tổng cộng 12 cú dứt điểm với 6 lần bóng đi trúng đích. Ngược lại, Timor Leste gần như không thể tổ chức các đợt phản công hiệu quả khi chỉ sở hữu 38% thời lượng bóng và không có bất kỳ cú sút trúng mục tiêu nào trong suốt 90 phút thi đấu.

Những khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Áp lực liên tục của "Garuda Muda" cuối cùng đã cụ thể hóa thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 34 nhờ công của Reno Salampessy. Bàn thắng này giúp giải tỏa tâm lý, cho phép các cầu thủ Indonesia chơi thanh thoát hơn trong hiệp hai.

Bước sang hiệp hai, sự vượt trội về thể lực và kỹ thuật tiếp tục được đội chủ nhà phát huy. Phút 62, Irpan Siregar nhân đôi cách biệt sau một tình huống phối hợp bài bản. Chỉ 3 phút sau, Arkhan Kaka ấn định chiến thắng 3-0, chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đối thủ. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tốt là những điểm sáng lớn nhất của Indonesia trong trận này.

Cục diện bảng A và trận đại chiến quyết định

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U19 Indonesia hiện đứng thứ hai tại bảng A. Họ có cùng số điểm với U19 Việt Nam nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ (U19 Việt Nam có hiệu số +8 so với +3 của Indonesia). Trong khi đó, Timor Leste và Myanmar chính thức bị loại sau hai trận toàn thua.

Thứ hạng Đội bóng Điểm Hiệu số 1 U19 Việt Nam 6 +8 2 U19 Indonesia 6 +3 3 U19 Myanmar 0 -5 4 U19 Timor Leste 0 -6

Mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn về trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam diễn ra tại Bắc Sumatra, Deli Serdang vào tối Chủ nhật (07/06/2026). Đây được coi là trận "chung kết" bảng đấu để xác định ngôi đầu cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nova Arianto đang quyết tâm hướng tới một chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng từ tay đối thủ trực tiếp.